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Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror

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Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror - фото 1
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror - фото 2
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror - фото 3
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror - фото 4
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror - фото 5
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror - фото 6
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror - фото 7
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror - фото 8
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror - фото 9
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror - фото 10
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror - фото 11
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
70
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Потребляемая мощность, кВт
20
Габариты (ВxШxГ), см
55x33x19
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror - фото 1
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror - фото 2
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror - фото 3
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror - фото 4
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror - фото 5
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror - фото 6
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror - фото 7
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror - фото 8
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror - фото 9
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror - фото 10
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror - фото 11
  • Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
12 064 руб.  15 090 руб. 

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11 461 руб. 

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В наличии
Код товара: 721072
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror
12 064 руб. -20%
15 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
70
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
да
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Потребляемая мощность, кВт
20
Ширина, см
33
Высота, см
55
Глубина, см
19
Габариты (ВxШxГ), см
55x33x19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х39х25
Вес, кг.
9.9

Описание товара Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror

Стильный Fiery Glass Mirror входит в серию дизайн-водонагревателей Ballu. Лицевая панель данного устройства имеет зеркальную поверхность. Такой прибор идеально подойдет для небольших помещений, создавая дополнительный источник освещения и визуально увеличивая пространство. Сохранить оригинальную поверхность в идеальном состоянии помогает надежное антивандальное покрытие. Сама дизайн-панель сделана из термостойкой стеклокерамики, закаленной при температуре 800 °С. Производительность прибора составляет 10 л/мин. Это дает возможность обеспечить потребителей мощным потоком горячей воды для комфортного принятия ванны или душа. Продолжительный срок службы Медный теплообменник водонагревателя серии Fiery Glass Mirror дополнительно защищен особым покрытием, предохраняющим его от окисления, которое появляется при низком качестве водопроводной воды. Незаметная работа Работа прибора не будет отвлекать вас от важных дел! Уникальная конструкция горелки и ГВУ, делает работу прибора практически бесшумной. Гарантия безопасной работы 4-ступенчатая система защиты гарантирует бесперебойную и безопасную работу прибора. Для этого в водонагревателе установлены датчик тяги, защитный термостат, гидравлический предохранительный клапан и контроль ионизации пламени. Лицевая панель защищена от перегрева и прогорания металлической пластиной.

Отзывы о товаре Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
70
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
да
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Развернуть
Потребляемая мощность, кВт
20
Ширина, см
33
Высота, см
55
Глубина, см
19
Габариты (ВxШxГ), см
55x33x19
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный Fiery Glass Mirror входит в серию дизайн-водонагревателей Ballu. Лицевая панель данного устройства имеет зеркальную поверхность. Такой прибор идеально подойдет для небольших помещений, создавая дополнительный источник освещения и визуально увеличивая пространство. Сохранить оригинальную поверхность в идеальном состоянии помогает надежное антивандальное покрытие. Сама дизайн-панель сделана из термостойкой стеклокерамики, закаленной при температуре 800 °С. Производительность прибора составляет 10 л/мин. Это дает возможность обеспечить потребителей мощным потоком горячей воды для комфортного принятия ванны или душа. Продолжительный срок службы Медный теплообменник водонагревателя серии Fiery Glass Mirror дополнительно защищен особым покрытием, предохраняющим его от окисления, которое появляется при низком качестве водопроводной воды. Незаметная работа Работа прибора не будет отвлекать вас от важных дел! Уникальная конструкция горелки и ГВУ, делает работу прибора практически бесшумной. Гарантия безопасной работы 4-ступенчатая система защиты гарантирует бесперебойную и безопасную работу прибора. Для этого в водонагревателе установлены датчик тяги, защитный термостат, гидравлический предохранительный клапан и контроль ионизации пламени. Лицевая панель защищена от перегрева и прогорания металлической пластиной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Glass Mirror - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 12064 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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