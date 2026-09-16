Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Fidelity
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
50
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
78
Установка
универсальная
Форма бака
круглая
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%9 890 руб. 15 320 руб.
В наличии
Код товара: 714322
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 890 руб. -35%
15 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Защитный анод
Да
Особенности
эко-режим
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Италия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
50
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
78
Установка
универсальная
Форма бака
круглая
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
3
Габариты (ВxШxГ), см
114x29x29
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.19х0.35х0.35
Вес, кг.
14.5
Описание товара Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Fidelity
Водонагреватели Royal Thermo серии Fidelity - на сегодняшний день самые компактные в ассортиментном ряду электрических водонагревателей Royal Thermo накопительного типа. Приборы диаметром всего 290 мм, разработаны специально для сантехнических ниш и еще большего удобства в монтаже. При своих скромных размерах прибор отличается высокой технологичностью и производительностью. Он идеален для установки в малогабаритных помещениях, а его возможностей хватить для того, чтобы обеспечить горячей водой даже относительно большую семью.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Защитный анод
Да
Особенности
эко-режим
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Италия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
50
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
78
Развернуть
Установка
универсальная
Форма бака
круглая
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
3
Габариты (ВxШxГ), см
114x29x29
Страна производитель
Россия
Водонагреватели Royal Thermo серии Fidelity - на сегодняшний день самые компактные в ассортиментном ряду электрических водонагревателей Royal Thermo накопительного типа. Приборы диаметром всего 290 мм, разработаны специально для сантехнических ниш и еще большего удобства в монтаже. При своих скромных размерах прибор отличается высокой технологичностью и производительностью. Он идеален для установки в малогабаритных помещениях, а его возможностей хватить для того, чтобы обеспечить горячей водой даже относительно большую семью.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Fidelity - по цене 9890 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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