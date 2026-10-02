Проточный водонагреватель Electrolux NPX 6 Aquatronic Digital
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Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%11 571 руб. 13 540 руб.
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10 992 руб.
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В наличии
Код товара: 137005
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 571 руб. -15%
13 540 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Водонагреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х11
Вес, кг.
1.69
Описание товара Проточный водонагреватель Electrolux NPX 6 Aquatronic Digital
Проточный, электрический водонагреватель. Степень защиты от воды - 4. Установка горизонтальная, верхняя подводка, способ крепления: настенный. В комплекте фильтр для воды.
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Проточный, электрический водонагреватель. Степень защиты от воды - 4. Установка горизонтальная, верхняя подводка, способ крепления: настенный. В комплекте фильтр для воды.
Проточный водонагреватель Electrolux NPX 6 Aquatronic Digital - купить по цене 11571 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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