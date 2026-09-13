Телевизор Blackton BT 40F34B Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Телевизор Blackton BT 40F34B Black
Телевизор Blackton с диагональю 40 дюймов (102 см) представляет собой отличное сочетание качества изображения и функциональности по доступной цене. Его элегантный черный корпус идеально впишется в любой интерьер. Благодаря разрешению экрана 1920x1080 и поддержке стандартов HDTV 1080p (Full HD) изображение на экране будет четким и детализированным. Direct LED подсветка обеспечивает равномерное распределение света, создавая насыщенные и яркие цвета для комфортного просмотра. Несмотря на отсутствие Smart TV и 3D поддержки, телевизор оснащен тремя HDMI портами, что позволяет подключать различные устройства, такие как игровые консоли и медиаплееры. Для любителей эфирного телевидения предусмотрены цифровые тюнеры DVB-C. Вес телевизора с подставкой составляет всего 4,5 кг, что облегчает транспортировку и установку. Благодаря стандарту VESA 100x100, устройство легко крепится на стену, экономя пространство в комнате. Телевизор Blackton обновляет изображение с частотой 60 Гц, обеспечивая плавное воспроизведение видеоконтента. Этот телевизор станет отличным выбором для тех, кто ценит надежность и функциональность без лишних технологических излишеств.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 40", 40" Smart-TV, без Smart-TV, 32" без Смарт ТВ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 870 руб.2718 руб. в СплитТелевизор Sber SDX-32H3114 32" HD LED Smart Салют ТВ Frameless ч...
-
В наличииЦена 11 500 руб.2875 руб. в СплитТелевизор Asano 32LH7011T(Smart,белый)
-
В наличииЦена 11 930 руб.2983 руб. в СплитТелевизор Asano 32" 32LH7010T
-
В наличииЦена 12 040 руб.3010 руб. в СплитТелевизор Asano 32" 32LH7030S(Smart)
-
В наличииЦена 12 040 руб.3010 руб. в СплитТелевизор BQ 40F40B Black
-
В наличииЦена 13 010 руб.3253 руб. в СплитТелевизор Asano 40" 40LF1010T
-
В наличииЦена 13 010 руб.3253 руб. в СплитТелевизор LEFF 40" 40F240T
-
В наличииЦена 13 350 руб.3338 руб. в СплитТелевизор Polarline 40PL51TC
-
В наличииЦена 13 970 руб.3493 руб. в СплитТелевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz D...
-
В наличииЦена 14 080 руб.3520 руб. в СплитТелевизор Asano 40" 40LF1030S
-
В наличииЦена 14 190 руб.3548 руб. в СплитТелевизор Hisense 32A4S RU 32" HD черный
-
В наличииЦена 14 310 руб.3578 руб. в СплитТелевизор Xiaomi A Pro 32 2026 32" L32MB-APRU
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 40", 40" Smart-TV, без Smart-TV, 32" без Смарт ТВ
Отзывы о товаре Телевизор Blackton BT 40F34B Black