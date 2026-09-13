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Телевизор Blackton BT 40F34B Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Blackton BT 40F34B Black

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Количество HDMI
3
  • Телевизор Blackton BT 40F34B Black - фото 1
  • Телевизор Blackton BT 40F34B Black - фото 2
  • Телевизор Blackton BT 40F34B Black - фото 3
  • Телевизор Blackton BT 40F34B Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721027
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Телевизор
Комплектация
винты, батарейки, пульт ДУ, документация, настольная подставка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
композитный AV, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
95х57х10
Вес, кг.
5.7

Описание товара Телевизор Blackton BT 40F34B Black

Телевизор Blackton с диагональю 40 дюймов (102 см) представляет собой отличное сочетание качества изображения и функциональности по доступной цене. Его элегантный черный корпус идеально впишется в любой интерьер. Благодаря разрешению экрана 1920x1080 и поддержке стандартов HDTV 1080p (Full HD) изображение на экране будет четким и детализированным. Direct LED подсветка обеспечивает равномерное распределение света, создавая насыщенные и яркие цвета для комфортного просмотра. Несмотря на отсутствие Smart TV и 3D поддержки, телевизор оснащен тремя HDMI портами, что позволяет подключать различные устройства, такие как игровые консоли и медиаплееры. Для любителей эфирного телевидения предусмотрены цифровые тюнеры DVB-C. Вес телевизора с подставкой составляет всего 4,5 кг, что облегчает транспортировку и установку. Благодаря стандарту VESA 100x100, устройство легко крепится на стену, экономя пространство в комнате. Телевизор Blackton обновляет изображение с частотой 60 Гц, обеспечивая плавное воспроизведение видеоконтента. Этот телевизор станет отличным выбором для тех, кто ценит надежность и функциональность без лишних технологических излишеств.

Отзывы о товаре Телевизор Blackton BT 40F34B Black




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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Телевизор
Комплектация
винты, батарейки, пульт ДУ, документация, настольная подставка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Развернуть
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
композитный AV, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Россия
Описание
Телевизор Blackton с диагональю 40 дюймов (102 см) представляет собой отличное сочетание качества изображения и функциональности по доступной цене. Его элегантный черный корпус идеально впишется в любой интерьер. Благодаря разрешению экрана 1920x1080 и поддержке стандартов HDTV 1080p (Full HD) изображение на экране будет четким и детализированным. Direct LED подсветка обеспечивает равномерное распределение света, создавая насыщенные и яркие цвета для комфортного просмотра. Несмотря на отсутствие Smart TV и 3D поддержки, телевизор оснащен тремя HDMI портами, что позволяет подключать различные устройства, такие как игровые консоли и медиаплееры. Для любителей эфирного телевидения предусмотрены цифровые тюнеры DVB-C. Вес телевизора с подставкой составляет всего 4,5 кг, что облегчает транспортировку и установку. Благодаря стандарту VESA 100x100, устройство легко крепится на стену, экономя пространство в комнате. Телевизор Blackton обновляет изображение с частотой 60 Гц, обеспечивая плавное воспроизведение видеоконтента. Этот телевизор станет отличным выбором для тех, кто ценит надежность и функциональность без лишних технологических излишеств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Blackton BT 40F34B Black - купить по цене 11430 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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