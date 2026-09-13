Телевизор Blackton BT 40F32B Black
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Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Количество HDMI
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721026
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизор
Комплектация
пульт ДУ, настольная подставка, батарейки, винты, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, композитный AV, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
95х58х10
Вес, кг.
5.6
Описание товара Телевизор Blackton BT 40F32B Black
LED-телевизор BQ 40F32B оснащен оптимальным для 40-дюймового экрана Full HD разрешением. Угол обзора 178° сохраняет четкость картинки и реалистичность передачи цвета при просмотре ТВ из любой точки комнаты. Динамики на 16 Вт дополнены технологией объемного звучания NICAM Stereo. Модель без Smart TV оснащена портами для подключения приставок, ПК и других устройств, просмотра фото и видео с USB-накопителей. Некоторые из них поддерживают технологию HDMI ARC/CEC для включения/выключения, управления громкостью звука и другими настройками с помощью пульта от ТВ.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 40", 40" Smart-TV, без Smart-TV, 32" без Смарт ТВ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизор
Комплектация
пульт ДУ, настольная подставка, батарейки, винты, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Развернуть
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, композитный AV, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Россия
LED-телевизор BQ 40F32B оснащен оптимальным для 40-дюймового экрана Full HD разрешением. Угол обзора 178° сохраняет четкость картинки и реалистичность передачи цвета при просмотре ТВ из любой точки комнаты. Динамики на 16 Вт дополнены технологией объемного звучания NICAM Stereo. Модель без Smart TV оснащена портами для подключения приставок, ПК и других устройств, просмотра фото и видео с USB-накопителей. Некоторые из них поддерживают технологию HDMI ARC/CEC для включения/выключения, управления громкостью звука и другими настройками с помощью пульта от ТВ.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 40", 40" Smart-TV, без Smart-TV, 32" без Смарт ТВ
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 40", 40" Smart-TV, без Smart-TV, 32" без Смарт ТВ
Телевизор Blackton BT 40F32B Black - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11430 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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