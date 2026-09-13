Телевизор BQ 32HNF02B Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор BQ 32HNF02B Black
32-дюймовый телевизор BQ 32HNF02B с HD-разрешением подходит для установки на даче или кухне для фонового просмотра или эфирного вещания. Времени отклика 8.5 мс хватает для четкого отображения динамичных сцен, отсутствия смазывания у движущихся объектов на видео. При недостаточной громкости динамиков 16 Вт можно использовать коаксиальный аудиовыход для подключения саундбара. BQ 32HNF02B без Smart TV оснащен цифровыми тюнерами для кабельного и наземного телевещания. Есть функция родительского контроля для блокировки каналов с неподходящими для ребенка возрастными категориями. Гостиничный режим ограничивает доступ к некоторым кнопкам на пульте, устанавливает допустимый диапазон громкости и запрещает менять настройки. Это удобно при установке телевизора в кафе, магазине, номере отеля и других общественных местах.
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