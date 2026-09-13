Телевизор BQ 24F34B Black
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Количество HDMI
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721002
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизор
Комплектация
батарейки, винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, антенный вход, композитный AV
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
59х37х11
Вес, кг.
2.4
Описание товара Телевизор BQ 24F34B Black
24" (61 см) LED-телевизор Blackton Bt 24FS34B серого цвета передает четкое и яркое изображения в HD качестве. Встроенный Wi-Fi позволяет подключаться к интернету для просмотра онлайн-контента. Android TV дает возможность скачивать любые приложения в телевизор для просмотра кинофильмов и развлечений. Модель можно разместить на стене благодаря креплению VESA. С помощью разъемов HDMI и USB осуществляется подключение различных видео- и аудиоприставок.
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Бренд
Тип товара
Телевизор
Комплектация
батарейки, винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Развернуть
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, антенный вход, композитный AV
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Россия
24" (61 см) LED-телевизор Blackton Bt 24FS34B серого цвета передает четкое и яркое изображения в HD качестве. Встроенный Wi-Fi позволяет подключаться к интернету для просмотра онлайн-контента. Android TV дает возможность скачивать любые приложения в телевизор для просмотра кинофильмов и развлечений. Модель можно разместить на стене благодаря креплению VESA. С помощью разъемов HDMI и USB осуществляется подключение различных видео- и аудиоприставок.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
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Теги товара: 24", 24" со Smart-TV, Маленькие, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, без Smart-TV, 32" без Смарт ТВ, на кухню
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