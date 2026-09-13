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Телевизор BQ 24F34B Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор BQ 24F34B Black

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Телевизор BQ 24F34B Black - фото 1
Телевизор BQ 24F34B Black - фото 2
Телевизор BQ 24F34B Black - фото 3
Телевизор BQ 24F34B Black - фото 4
Телевизор BQ 24F34B Black - фото 5
Телевизор BQ 24F34B Black - фото 6
Телевизор BQ 24F34B Black - фото 7
Телевизор BQ 24F34B Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Количество HDMI
2
  • Телевизор BQ 24F34B Black - фото 1
  • Телевизор BQ 24F34B Black - фото 2
  • Телевизор BQ 24F34B Black - фото 3
  • Телевизор BQ 24F34B Black - фото 4
  • Телевизор BQ 24F34B Black - фото 5
  • Телевизор BQ 24F34B Black - фото 6
  • Телевизор BQ 24F34B Black - фото 7
  • Телевизор BQ 24F34B Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721002
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Телевизор
Комплектация
батарейки, винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, антенный вход, композитный AV
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
59х37х11
Вес, кг.
2.4

Описание товара Телевизор BQ 24F34B Black

24" (61 см) LED-телевизор Blackton Bt 24FS34B серого цвета передает четкое и яркое изображения в HD качестве. Встроенный Wi-Fi позволяет подключаться к интернету для просмотра онлайн-контента. Android TV дает возможность скачивать любые приложения в телевизор для просмотра кинофильмов и развлечений. Модель можно разместить на стене благодаря креплению VESA. С помощью разъемов HDMI и USB осуществляется подключение различных видео- и аудиоприставок.

Отзывы о товаре Телевизор BQ 24F34B Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Телевизор
Комплектация
батарейки, винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Развернуть
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, антенный вход, композитный AV
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Россия
Описание
24" (61 см) LED-телевизор Blackton Bt 24FS34B серого цвета передает четкое и яркое изображения в HD качестве. Встроенный Wi-Fi позволяет подключаться к интернету для просмотра онлайн-контента. Android TV дает возможность скачивать любые приложения в телевизор для просмотра кинофильмов и развлечений. Модель можно разместить на стене благодаря креплению VESA. С помощью разъемов HDMI и USB осуществляется подключение различных видео- и аудиоприставок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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