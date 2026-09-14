Телевизор Raskat 24H1000B 24" LED HD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739883
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, пульт ДУ, батарейки, кабель питания, адаптер питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
60
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
12
Разъемы аудио- / видеовходы
коаксиальный, компонентный
Количество HDMI
1
Количество USB
1
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х55х15
Вес, кг.
5
Описание товара Телевизор Raskat 24H1000B 24" LED HD
Raskat 24H1000B — это 24-дюймовый безрамочный телевизор с HD-разрешением, частотой обновления 60 Гц, контрастностью 3000:1 и яркостью 180 кд/м?. Телевизор без Smart TV, оснащен портом HDMI 1.4 и поддержкой ARC, портом USB 2.0, AV и выходом на наушники.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, пульт ДУ, батарейки, кабель питания, адаптер питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
60
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Развернуть
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
12
Разъемы аудио- / видеовходы
коаксиальный, компонентный
Количество HDMI
1
Количество USB
1
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Китай
Raskat 24H1000B — это 24-дюймовый безрамочный телевизор с HD-разрешением, частотой обновления 60 Гц, контрастностью 3000:1 и яркостью 180 кд/м?. Телевизор без Smart TV, оснащен портом HDMI 1.4 и поддержкой ARC, портом USB 2.0, AV и выходом на наушники.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
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