Top.Mail.Ru
Телевизор LEFF 24" 24H250T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор LEFF 24" 24H250T

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор LEFF 24&quot; 24H250T
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
HD-формат
Full HD
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 570038
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Аксессуары для Телевизор LEFF 24" 24H250T



Характеристики

Бренд
LEFF
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный, HDMI
Выходы
коаксильный, для наушников
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
1920x1080
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, настольная подставка, пульт ДУ, документация, батарейки
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
HD-формат
Full HD
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х45х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Телевизор LEFF 24" 24H250T

Телевизоры 24 дюйма - Leff 24H250T станет удачным выбором для спальни, небольшой гостиной или кухни. Экран разрешением FullHD, 1920x1080 демонстрирует чёткое и довольно детализированное изображение, вполне комфортное для просмотра телепередач, фильмов, спортивных трансляций. Даже большая семья с удобством расположится перед экраном – благодаря широким углам обзора (по 178°) всем будет одинаково хорошо видно.

Отзывы о товаре Телевизор LEFF 24" 24H250T




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LEFF
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный, HDMI
Выходы
коаксильный, для наушников
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
1920x1080
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, настольная подставка, пульт ДУ, документация, батарейки
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
HD-формат
Full HD
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Развернуть
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
36
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизоры 24 дюйма - Leff 24H250T станет удачным выбором для спальни, небольшой гостиной или кухни. Экран разрешением FullHD, 1920x1080 демонстрирует чёткое и довольно детализированное изображение, вполне комфортное для просмотра телепередач, фильмов, спортивных трансляций. Даже большая семья с удобством расположится перед экраном – благодаря широким углам обзора (по 178°) всем будет одинаково хорошо видно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LEFF 24" 24H250T - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...