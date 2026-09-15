Телевизор LEFF 24" 24H250T
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
HD-формат
Full HD
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 570038
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный, HDMI
Выходы
коаксильный, для наушников
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
1920x1080
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, настольная подставка, пульт ДУ, документация, батарейки
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
HD-формат
Full HD
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х45х10
Вес, кг.
3.2
Описание товара Телевизор LEFF 24" 24H250T
Телевизоры 24 дюйма - Leff 24H250T станет удачным выбором для спальни, небольшой гостиной или кухни. Экран разрешением FullHD, 1920x1080 демонстрирует чёткое и довольно детализированное изображение, вполне комфортное для просмотра телепередач, фильмов, спортивных трансляций. Даже большая семья с удобством расположится перед экраном – благодаря широким углам обзора (по 178°) всем будет одинаково хорошо видно.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный, HDMI
Выходы
коаксильный, для наушников
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
1920x1080
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, настольная подставка, пульт ДУ, документация, батарейки
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
HD-формат
Full HD
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Развернуть
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
36
Страна производитель
Китай
Телевизоры 24 дюйма - Leff 24H250T станет удачным выбором для спальни, небольшой гостиной или кухни. Экран разрешением FullHD, 1920x1080 демонстрирует чёткое и довольно детализированное изображение, вполне комфортное для просмотра телепередач, фильмов, спортивных трансляций. Даже большая семья с удобством расположится перед экраном – благодаря широким углам обзора (по 178°) всем будет одинаково хорошо видно.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 24", 24" со Smart-TV, Маленькие, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, на кухню
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 24", 24" со Smart-TV, Маленькие, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, на кухню
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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