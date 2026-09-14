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Телевизор Supra STV-LC24LT0080W 24" LED Frameless HD черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Supra STV-LC24LT0080W 24" LED Frameless HD черный

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Телевизор Supra STV-LC24LT0080W 24&quot; LED Frameless HD черный - фото 1
Телевизор Supra STV-LC24LT0080W 24&quot; LED Frameless HD черный - фото 2
Телевизор Supra STV-LC24LT0080W 24&quot; LED Frameless HD черный - фото 3
Телевизор Supra STV-LC24LT0080W 24&quot; LED Frameless HD черный - фото 4
Телевизор Supra STV-LC24LT0080W 24&quot; LED Frameless HD черный - фото 5
Телевизор Supra STV-LC24LT0080W 24&quot; LED Frameless HD черный - фото 6
Телевизор Supra STV-LC24LT0080W 24&quot; LED Frameless HD черный - фото 7
Телевизор Supra STV-LC24LT0080W 24&quot; LED Frameless HD черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
  • Телевизор Supra STV-LC24LT0080W 24&quot; LED Frameless HD черный - фото 1
  • Телевизор Supra STV-LC24LT0080W 24&quot; LED Frameless HD черный - фото 2
  • Телевизор Supra STV-LC24LT0080W 24&quot; LED Frameless HD черный - фото 3
  • Телевизор Supra STV-LC24LT0080W 24&quot; LED Frameless HD черный - фото 4
  • Телевизор Supra STV-LC24LT0080W 24&quot; LED Frameless HD черный - фото 5
  • Телевизор Supra STV-LC24LT0080W 24&quot; LED Frameless HD черный - фото 6
  • Телевизор Supra STV-LC24LT0080W 24&quot; LED Frameless HD черный - фото 7
  • Телевизор Supra STV-LC24LT0080W 24&quot; LED Frameless HD черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738003
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
12
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, USB Type-A, VGA, композитный (видео), стерео-аудио, антенный вход
Количество HDMI
1
Количество USB
1
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
60х40х10
Вес, кг.
3.6

Описание товара Телевизор Supra STV-LC24LT0080W 24" LED Frameless HD черный

Телевизор Supra STV-LC24LT0080W с диагональю 24" подходит для просмотра телевизионных программ и мультимедийного контента в небольших помещениях. Модель ориентирована на пользователей, которым важна простота использования и базовое качество изображения. Черный корпус впишется в разные интерьеры.

Отзывы о товаре Телевизор Supra STV-LC24LT0080W 24" LED Frameless HD черный




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Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
12
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, USB Type-A, VGA, композитный (видео), стерео-аудио, антенный вход
Количество HDMI
1
Количество USB
1
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Россия
Описание
Телевизор Supra STV-LC24LT0080W с диагональю 24" подходит для просмотра телевизионных программ и мультимедийного контента в небольших помещениях. Модель ориентирована на пользователей, которым важна простота использования и базовое качество изображения. Черный корпус впишется в разные интерьеры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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