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Ost - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (0196588481918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ost - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (0196588481918) виниловая пластинка

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Ost - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (0196588481918) виниловая пластинка - фото 1
Ost - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (0196588481918) виниловая пластинка - фото 2
Ost - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (0196588481918) виниловая пластинка - фото 3
Ost - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (0196588481918) виниловая пластинка - фото 4
Ost - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (0196588481918) виниловая пластинка - фото 5
Ost - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (0196588481918) виниловая пластинка - фото 6
Ost - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (0196588481918) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ost - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (0196588481918) виниловая пластинка - фото 1
  • Ost - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (0196588481918) виниловая пластинка - фото 2
  • Ost - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (0196588481918) виниловая пластинка - фото 3
  • Ost - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (0196588481918) виниловая пластинка - фото 4
  • Ost - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (0196588481918) виниловая пластинка - фото 5
  • Ost - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (0196588481918) виниловая пластинка - фото 6
  • Ost - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (0196588481918) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720525
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588481918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
I'm A Netrunner – P.T. Adamczyk, Force Projection – P.T. Adamczyk, On The Prowl – P.T. Adamczyk, Bravo Foxtrot Golf – P.T. Adamczyk, Not A Plan, A Man – P.T. Adamczyk, Infiltration Compromised – Jacek Paciorkowski, Agent Provocateur – Jacek Paciorkowski, Hardest To Be – P.T. Adamczyk, Just Another Weapon – P.T. Adamczyk, The Man In Charge – Jacek Paciorkowski, Apex Predators – P.T. Adamczyk, You Can't Hide From Us – P.T. Adamczyk, Contra La Luna – P.T. Adamczyk, Never Looking Back – P.T. Adamczy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ost - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (0196588481918) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I'm A Netrunner – P.T. Adamczyk, Force Projection – P.T. Adamczyk, On The Prowl – P.T. Adamczyk, Bravo Foxtrot Golf – P.T. Adamczyk, Not A Plan, A Man – P.T. Adamczyk, Infiltration Compromised – Jacek Paciorkowski, Agent Provocateur – Jacek Paciorkowski, Hardest To Be – P.T. Adamczyk, Just Another Weapon – P.T. Adamczyk, The Man In Charge – Jacek Paciorkowski, Apex Predators – P.T. Adamczyk, You Can't Hide From Us – P.T. Adamczyk, Contra La Luna – P.T. Adamczyk, Never Looking Back – P.T. Adamczyk, Test Of Loyalty – P.T. Adamczyk



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Ost - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (0196588481918) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588481918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
I'm A Netrunner – P.T. Adamczyk, Force Projection – P.T. Adamczyk, On The Prowl – P.T. Adamczyk, Bravo Foxtrot Golf – P.T. Adamczyk, Not A Plan, A Man – P.T. Adamczyk, Infiltration Compromised – Jacek Paciorkowski, Agent Provocateur – Jacek Paciorkowski, Hardest To Be – P.T. Adamczyk, Just Another Weapon – P.T. Adamczyk, The Man In Charge – Jacek Paciorkowski, Apex Predators – P.T. Adamczyk, You Can't Hide From Us – P.T. Adamczyk, Contra La Luna – P.T. Adamczyk, Never Looking Back – P.T. Adamczy
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I'm A Netrunner – P.T. Adamczyk, Force Projection – P.T. Adamczyk, On The Prowl – P.T. Adamczyk, Bravo Foxtrot Golf – P.T. Adamczyk, Not A Plan, A Man – P.T. Adamczyk, Infiltration Compromised – Jacek Paciorkowski, Agent Provocateur – Jacek Paciorkowski, Hardest To Be – P.T. Adamczyk, Just Another Weapon – P.T. Adamczyk, The Man In Charge – Jacek Paciorkowski, Apex Predators – P.T. Adamczyk, You Can't Hide From Us – P.T. Adamczyk, Contra La Luna – P.T. Adamczyk, Never Looking Back – P.T. Adamczyk, Test Of Loyalty – P.T. Adamczyk


Теги товара: Кинематограф
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Отзывы


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