Lake & Palmer Emerson - Tarkus (4050538180053) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Lake & Palmer Emerson - Tarkus (4050538180053) виниловая пластинка
Переиздание на виниле второго студийного альбома британской рок-группы Emerson, Lake &amp;amp;amp;amp;amp;amp; Palmer, выпущенного в 1971 году. В данном издании альбом представлен в ремастированном варианте 2012 года. Альбом предваряет комментарий самого Грега Лейка. Emerson, Lake &amp;amp;amp;amp;amp;amp; Palmer образовалась в 1969 и год спустя выпустила первый студийный альбом, который сразу же принес команде известность. Название слагается из фамилий участников: Кит Эмерсон, Грег Лейк, Карл Палмер. Группа считается одной из первых supergroup, потому как все участники успели прославиться в других коллективах - The Nice, King Crimson и Crazy World of Arthur Brown. За время своего существования группа записала 12 студийных альбомов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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