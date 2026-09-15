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Lake & Palmer Emerson - Tarkus (4050538180053) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lake & Palmer Emerson - Tarkus (4050538180053) виниловая пластинка

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Lake &amp; Palmer Emerson - Tarkus (4050538180053) виниловая пластинка - фото 1
Lake &amp; Palmer Emerson - Tarkus (4050538180053) виниловая пластинка - фото 2
Lake &amp; Palmer Emerson - Tarkus (4050538180053) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
Emerson, Lake & Palmer
Альбом (сингл)
Tarkus
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Tarkus (4050538180053) виниловая пластинка - фото 1
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Tarkus (4050538180053) виниловая пластинка - фото 2
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Tarkus (4050538180053) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617125
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lake & Palmer Emerson - Tarkus (4050538180053) виниловая пластинка
3 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538180053]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
Emerson, Lake & Palmer
Альбом (сингл)
Tarkus
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lake & Palmer Emerson - Tarkus (4050538180053) виниловая пластинка

Переиздание на виниле второго студийного альбома британской рок-группы Emerson, Lake &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Palmer, выпущенного в 1971 году. В данном издании альбом представлен в ремастированном варианте 2012 года. Альбом предваряет комментарий самого Грега Лейка. Emerson, Lake &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Palmer образовалась в 1969 и год спустя выпустила первый студийный альбом, который сразу же принес команде известность. Название слагается из фамилий участников: Кит Эмерсон, Грег Лейк, Карл Палмер. Группа считается одной из первых supergroup, потому как все участники успели прославиться в других коллективах - The Nice, King Crimson и Crazy World of Arthur Brown. За время своего существования группа записала 12 студийных альбомов.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Lake & Palmer Emerson - Tarkus (4050538180053) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538180053]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
Emerson, Lake & Palmer
Альбом (сингл)
Tarkus
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Италия
Описание
Переиздание на виниле второго студийного альбома британской рок-группы Emerson, Lake &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Palmer, выпущенного в 1971 году. В данном издании альбом представлен в ремастированном варианте 2012 года. Альбом предваряет комментарий самого Грега Лейка. Emerson, Lake &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Palmer образовалась в 1969 и год спустя выпустила первый студийный альбом, который сразу же принес команде известность. Название слагается из фамилий участников: Кит Эмерсон, Грег Лейк, Карл Палмер. Группа считается одной из первых supergroup, потому как все участники успели прославиться в других коллективах - The Nice, King Crimson и Crazy World of Arthur Brown. За время своего существования группа записала 12 студийных альбомов.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lake & Palmer Emerson - Tarkus (4050538180053) виниловая пластинка - стоимость товара 3220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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