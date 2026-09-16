Уцененный товар Кухонный комбайн Kitfort КТ-1350 хорошее состояние, 720438
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комбайн
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
1300
Емкость чаши
6 л
Цвет
серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%8 470 руб. 16 949 руб.
В наличии
Код товара: 720438
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 470 руб. -50%
16 949 руб.
- Гарантия производителя: 2 месяца
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комбайн
Комплектация
защитная крышка на чашу
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
1300
Емкость чаши
6 л
Длина сетевого шнура
1.05
Цвет
серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Количество насадок
4
Мельничка
нет
Мясорубка
Да
Блендер
нет
Размеры в упаковке, см
41х41х29
Вес, кг.
8.7
Описание товара Уцененный товар Кухонный комбайн Kitfort КТ-1350 хорошее состояние
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, комбайн, чаша, насадка 6шт, блок д/перекрутки мяса, документация
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Бренд
Тип товара
Комбайн
Комплектация
защитная крышка на чашу
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
1300
Емкость чаши
6 л
Длина сетевого шнура
1.05
Цвет
серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
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Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Количество насадок
4
Мельничка
нет
Мясорубка
Да
Блендер
нет
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, комбайн, чаша, насадка 6шт, блок д/перекрутки мяса, документация
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Уцененный товар Кухонный комбайн Kitfort КТ-1350 хорошее состояние – стоимость товара 8470 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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