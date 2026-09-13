Aerosmith & Yungblud - One More Time (0602478983351) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aerosmith & Yungblud
Альбом (сингл)
One More Time
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720227
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478983351]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aerosmith & Yungblud
Альбом (сингл)
One More Time
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
My Only Angel, Problems, Wild Woman, A Thousand Days, Back In the Saddle (2025 Mix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Aerosmith & Yungblud - One More Time (0602478983351) виниловая пластинка
После легендарного трибьют-выступления на церемонии вручения наград VMA легенды рока Aerosmith воссоединились с восходящей звездой Yungblud для записи альбома «One More Time», выпущенного лейблом Capitol Records. Мини-альбом из пяти треков включает четыре новые песни, написанные Стивеном Тайлером, Джо Перри, Yungblud и Мэттом Шварцем, а также переосмысленную версию классического хита Aerosmith «Back in the Saddle».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478983351]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aerosmith & Yungblud
Альбом (сингл)
One More Time
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
My Only Angel, Problems, Wild Woman, A Thousand Days, Back In the Saddle (2025 Mix)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
После легендарного трибьют-выступления на церемонии вручения наград VMA легенды рока Aerosmith воссоединились с восходящей звездой Yungblud для записи альбома «One More Time», выпущенного лейблом Capitol Records. Мини-альбом из пяти треков включает четыре новые песни, написанные Стивеном Тайлером, Джо Перри, Yungblud и Мэттом Шварцем, а также переосмысленную версию классического хита Aerosmith «Back in the Saddle».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Aerosmith & Yungblud - One More Time (0602478983351) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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