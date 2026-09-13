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Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый

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Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый - фото 1
Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый - фото 2
Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый - фото 3
Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый - фото 4
Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый - фото 5
Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый - фото 1
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый - фото 2
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый - фото 3
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый - фото 4
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый - фото 5
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719917
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Характеристики

Бренд
Galanz
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
45.7x27.1x38.1см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х44х33
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый

Микроволновая печь (СВЧ) Galanz MOS-2402FDS серебристый, мощность 800Вт, объем 20л, электронное управление

Отзывы о товаре Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Galanz
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
45.7x27.1x38.1см
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Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь (СВЧ) Galanz MOS-2402FDS серебристый, мощность 800Вт, объем 20л, электронное управление
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Galanz MOS-2402FDS 20л. 800Вт серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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