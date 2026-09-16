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Elvin Jones - Puttin' It Together (0602475079484) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Elvin Jones - Puttin' It Together (0602475079484) виниловая пластинка

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Elvin Jones - Puttin&#039; It Together (0602475079484) виниловая пластинка - фото 2
Elvin Jones - Puttin&#039; It Together (0602475079484) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elvin Jones
Альбом (сингл)
Puttin' It Together
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elvin Jones - Puttin&#039; It Together (0602475079484) виниловая пластинка - фото 1
  • Elvin Jones - Puttin&#039; It Together (0602475079484) виниловая пластинка - фото 2
  • Elvin Jones - Puttin&#039; It Together (0602475079484) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719851
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Elvin Jones - Puttin' It Together (0602475079484) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475079484]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elvin Jones
Альбом (сингл)
Puttin' It Together
Жанр
Jazz
Трек-лист
Reza, Sweet Little Maia, Kei Ko's Birthday March, Village Greene, Jay-Ree, For Heaven's Sake, Ginger Bread Boy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара Elvin Jones - Puttin' It Together (0602475079484) виниловая пластинка

Дебютный альбом Элвина Джонса на Blue Note "Puttin' It Together" 1968 года ознаменовал начало новой главы в карьере барабанщика после шести лет работы в новаторском квартете Джона Колтрейна и смерти Колтрейна в 1967 году. На альбоме Джонс блистает в трио с басистом Джимми Гаррисоном и мультиинструменталистом Джо Фарреллом. Серия Blue Note Classic: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal

Отзывы о товаре Elvin Jones - Puttin' It Together (0602475079484) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475079484]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elvin Jones
Альбом (сингл)
Puttin' It Together
Жанр
Jazz
Трек-лист
Reza, Sweet Little Maia, Kei Ko's Birthday March, Village Greene, Jay-Ree, For Heaven's Sake, Ginger Bread Boy
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
Дебютный альбом Элвина Джонса на Blue Note "Puttin' It Together" 1968 года ознаменовал начало новой главы в карьере барабанщика после шести лет работы в новаторском квартете Джона Колтрейна и смерти Колтрейна в 1967 году. На альбоме Джонс блистает в трио с басистом Джимми Гаррисоном и мультиинструменталистом Джо Фарреллом. Серия Blue Note Classic: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elvin Jones - Puttin' It Together (0602475079484) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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