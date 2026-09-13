Franсoise Hardy - L'amitie (0198029083514) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
L'amitie
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719847
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029083514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
L'amitie
Жанр
Шансон
Трек-лист
Ce petit coeur (Stereo Mix 2025), Il se fait tard (Stereo Mix 2025), Tout ce qu'on dit (Stereo Mix 2025), L'amiti? (Stereo Mix), En t'attendant (Stereo Mix 2025), Je t'aime (Stereo Mix 2025), Non, ce n'est pas un r?ve (Stereo Mix 2025), Quel mal y a-t-il ? ?a ? (Stereo Mix), Tu peux bien (Stereo Mix 2025), Le temps des souvenirs (Stereo Mix 2025), Je pensais (Stereo Mix 2025), Dis-lui non (Stereo Mix), Tu es venu ? moi (Stereo Mix), Son amour s'est endormi (Stereo Mix), J'ai bien du chagrin (Ste
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300
Описание товара Franсoise Hardy - L'amitie (0198029083514) виниловая пластинка
«L'amiti?» — пятый студийный альбом французской певицы и автора песен Фран?oise Hardy, выпущенный в ноябре 1965 года лейблом Disques Vogue. Изначально альбом вышел без названия, но позже его стали называть по имени самой популярной песни. В альбом вошли несколько французских адаптаций англоязычных песен и собственные композиции Харди.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029083514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
L'amitie
Жанр
Шансон
Трек-лист
Ce petit coeur (Stereo Mix 2025), Il se fait tard (Stereo Mix 2025), Tout ce qu'on dit (Stereo Mix 2025), L'amiti? (Stereo Mix), En t'attendant (Stereo Mix 2025), Je t'aime (Stereo Mix 2025), Non, ce n'est pas un r?ve (Stereo Mix 2025), Quel mal y a-t-il ? ?a ? (Stereo Mix), Tu peux bien (Stereo Mix 2025), Le temps des souvenirs (Stereo Mix 2025), Je pensais (Stereo Mix 2025), Dis-lui non (Stereo Mix), Tu es venu ? moi (Stereo Mix), Son amour s'est endormi (Stereo Mix), J'ai bien du chagrin (Ste
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«L'amiti?» — пятый студийный альбом французской певицы и автора песен Фран?oise Hardy, выпущенный в ноябре 1965 года лейблом Disques Vogue. Изначально альбом вышел без названия, но позже его стали называть по имени самой популярной песни. В альбом вошли несколько французских адаптаций англоязычных песен и собственные композиции Харди.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Franсoise Hardy - L'amitie (0198029083514) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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