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Паровая швабра BQ SM1001 Белый-зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паровая швабра BQ SM1001 Белый-зеленый

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Паровая швабра BQ SM1001 Белый-зеленый - фото 1
Паровая швабра BQ SM1001 Белый-зеленый - фото 2
Паровая швабра BQ SM1001 Белый-зеленый - фото 3
Паровая швабра BQ SM1001 Белый-зеленый - фото 4
Паровая швабра BQ SM1001 Белый-зеленый - фото 5
Паровая швабра BQ SM1001 Белый-зеленый - фото 6
Паровая швабра BQ SM1001 Белый-зеленый - фото 7
Паровая швабра BQ SM1001 Белый-зеленый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1500
Цвет
белый, зеленый
Резервуар для воды, л
0.45
Поток пара (макс), г/мин
25
  • Паровая швабра BQ SM1001 Белый-зеленый - фото 1
  • Паровая швабра BQ SM1001 Белый-зеленый - фото 2
  • Паровая швабра BQ SM1001 Белый-зеленый - фото 3
  • Паровая швабра BQ SM1001 Белый-зеленый - фото 4
  • Паровая швабра BQ SM1001 Белый-зеленый - фото 5
  • Паровая швабра BQ SM1001 Белый-зеленый - фото 6
  • Паровая швабра BQ SM1001 Белый-зеленый - фото 7
  • Паровая швабра BQ SM1001 Белый-зеленый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719801
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Характеристики

Бренд
BQ
Мощность, Вт
1500
Цвет
белый, зеленый
Комплектация
Паровая швабра, бак для воды, насадка для чистки ковров, гарантийный талон, руководство по эксплуатации
Резервуар для воды, л
0.45
Время нагрева, сек
35
Поток пара (макс), г/мин
25
Длина сетевого шнура
4.8
Время непрерывной работы, мин
20
Функции и особенности
вертикальная парковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х31х14
Вес, кг.
3.03

Описание товара Паровая швабра BQ SM1001 Белый-зеленый

Паровая швабра BQ — это надежное и эффективное устройство для уборки, созданное с учетом самых современных технологий. Обладая весом всего 3,3 кг, эта швабра обеспечит легкость и удобство в эксплуатации. Мощность в 1500 Вт позволяет быстро нагревать воду, и уже через 35 секунд она готова к работе, обеспечивая мощный поток пара до 25 граммов в минуту. Резервуар для воды объемом 0,45 литра обеспечивает до 20 минут непрерывной уборки, что достаточно для качественной очистки различных поверхностей в доме. Длина сетевого шнура составляет 4,8 метра, что гарантирует свободу передвижения и доступ к труднодоступным местам. Эта паровая швабра представлена в стильном бело-зеленом цвете и произведена в Китае, отражая надежность и доступность бренда BQ. Устройство станет отличным помощником для эффективной и быстрой уборки, помогая поддерживать чистоту и гигиену в вашем доме без лишних усилий.

Отзывы о товаре Паровая швабра BQ SM1001 Белый-зеленый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Мощность, Вт
1500
Цвет
белый, зеленый
Комплектация
Паровая швабра, бак для воды, насадка для чистки ковров, гарантийный талон, руководство по эксплуатации
Резервуар для воды, л
0.45
Время нагрева, сек
35
Поток пара (макс), г/мин
25
Длина сетевого шнура
4.8
Время непрерывной работы, мин
20
Функции и особенности
вертикальная парковка
Страна производитель
Китай
Описание
Паровая швабра BQ — это надежное и эффективное устройство для уборки, созданное с учетом самых современных технологий. Обладая весом всего 3,3 кг, эта швабра обеспечит легкость и удобство в эксплуатации. Мощность в 1500 Вт позволяет быстро нагревать воду, и уже через 35 секунд она готова к работе, обеспечивая мощный поток пара до 25 граммов в минуту. Резервуар для воды объемом 0,45 литра обеспечивает до 20 минут непрерывной уборки, что достаточно для качественной очистки различных поверхностей в доме. Длина сетевого шнура составляет 4,8 метра, что гарантирует свободу передвижения и доступ к труднодоступным местам. Эта паровая швабра представлена в стильном бело-зеленом цвете и произведена в Китае, отражая надежность и доступность бренда BQ. Устройство станет отличным помощником для эффективной и быстрой уборки, помогая поддерживать чистоту и гигиену в вашем доме без лишних усилий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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