Чайник электрический BQ KT2026S Синий
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический BQ KT2026S Синий
Чайник электрический BQ KT2026S Синий идеально подходит для повседневного приготовления чая или кофе в семье, где ценят быстроту и удобство. С мощностью 2200 Вт вода закипает всего за несколько минут, а объём 1,8 л позволяет разогреть напиток для 45 человек сразу. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает долговечность и лёгкий уход, а индикатор уровня воды помогает точно контролировать заполнение без лишних хлопот. Этот электрочайник сочетает практичные функции для безопасного использования: автоотключение срабатывает сразу после закипания или при снятии с подставки, предотвращая перегрев. Скрытый нагревательный элемент не контактирует с водой, что упрощает чистку и исключает накипь на ТЭНе. Вращение на 360 градусов позволяет удобно ставить чайник с любой стороны, а отсек для шнура длиной 80 см помогает компактно хранить его на кухне. Защита класса I минимизирует риски поражения током, делая модель надёжной для дома. Чайник электрический средний по размеру с габаритами 226270155 мм и весом 1,2 кг легко помещается на любой полке и подходит для небольших кухонь. Чайник электрический металлический станет отличным выбором для тех, кто ищет баланс между функциональностью и простотой: в комплекте идут подставка, руководство и гарантийный талон. Электрический чайник BQ подойдёт семьям или одиноким пользователям, ценящим индикатор включения для контроля процесса и общую энергоэффективность без лишних затрат.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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