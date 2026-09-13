Чайник электрический Sonnen KT-8717, 1,7л, 2200Вт, черный, двойные стенки
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-8717, 1,7л, 2200Вт, черный, двойные стенки
Стильный чайник SONNEN KT-8717 с электронным дисплеем станет прекрасным дополнением домашнего или офисного интерьера. Функционал данной модели придется по душе всем любителям чая. Объем чайника – 1.7 литра, что позволяет нагреть достаточное количество воды для нескольких человек. Мощность прибора составляет 2200 Вт, так вода нагревается до необходимой температуры за считанные минуты Чайник оснащен функцией поддержания температуры, так вода будет поддерживаться на выбранном уровне в течение 2 часов. Чайник имеет двойные стенки: внутренняя колба из нержавеющей стали, внешнее покрытие из термостойкого пластика. Чайник безопасен при использовании, так как имеет автоотключение при недостаточном количестве воды и защиту от перегрева. Шнур чайника, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.
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Теги товара: с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри, белые
Теги товара: с терморегулятором, с подсветкой, стеклянные с подсветкой
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