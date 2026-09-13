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Чайник электрический BQ-KT1827SW Черный-Серебряный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический BQ-KT1827SW Черный-Серебряный

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Чайник электрический BQ-KT1827SW Черный-Серебряный - фото 1
Чайник электрический BQ-KT1827SW Черный-Серебряный - фото 2
Чайник электрический BQ-KT1827SW Черный-Серебряный - фото 3
Чайник электрический BQ-KT1827SW Черный-Серебряный - фото 4
Чайник электрический BQ-KT1827SW Черный-Серебряный - фото 5
Чайник электрический BQ-KT1827SW Черный-Серебряный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
235.3 x 228 x 146.7
  • Чайник электрический BQ-KT1827SW Черный-Серебряный - фото 1
  • Чайник электрический BQ-KT1827SW Черный-Серебряный - фото 2
  • Чайник электрический BQ-KT1827SW Черный-Серебряный - фото 3
  • Чайник электрический BQ-KT1827SW Черный-Серебряный - фото 4
  • Чайник электрический BQ-KT1827SW Черный-Серебряный - фото 5
  • Чайник электрический BQ-KT1827SW Черный-Серебряный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719784
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Характеристики

Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
235.3 x 228 x 146.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х18
Вес, кг.
1.39

Описание товара Чайник электрический BQ-KT1827SW Черный-Серебряный

Мощность 2200 Вт Объем 1.7 л Управление и поддержание температуры Объем1.7 л Материал корпусаНержавеющая сталь Фильтр против накипиНе съемный Индикатор уровня водыЕсть АвтоотключениеЕсть Вращение на подставке 360 градусовЕсть Тип нагревательного элементаСкрытый Отсек для хранения электрошнураЕсть Длина электрошнура0.75 м Кнопка открытии крышкиЕсть Напряжение сети, частота тока220-240 В, 50/60 Гц Мощность2200 Вт Защита от поражения электрическим токомКласс I Габариты (ШxВxГ)235.3 x 228 x 146.7 мм Вес нетто1,08 кг КомплектацияЧайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон

Отзывы о товаре Чайник электрический BQ-KT1827SW Черный-Серебряный




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Характеристики
Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
235.3 x 228 x 146.7
Страна производитель
Китай
Описание
Мощность 2200 Вт Объем 1.7 л Управление и поддержание температуры Объем1.7 л Материал корпусаНержавеющая сталь Фильтр против накипиНе съемный Индикатор уровня водыЕсть АвтоотключениеЕсть Вращение на подставке 360 градусовЕсть Тип нагревательного элементаСкрытый Отсек для хранения электрошнураЕсть Длина электрошнура0.75 м Кнопка открытии крышкиЕсть Напряжение сети, частота тока220-240 В, 50/60 Гц Мощность2200 Вт Защита от поражения электрическим токомКласс I Габариты (ШxВxГ)235.3 x 228 x 146.7 мм Вес нетто1,08 кг КомплектацияЧайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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