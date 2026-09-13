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Чайник электрический BQ KT1800SW Черный-Медь купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический BQ KT1800SW Черный-Медь

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Чайник электрический BQ KT1800SW Черный-Медь - фото 1
Чайник электрический BQ KT1800SW Черный-Медь - фото 2
Чайник электрический BQ KT1800SW Черный-Медь - фото 3
Чайник электрический BQ KT1800SW Черный-Медь - фото 4
Чайник электрический BQ KT1800SW Черный-Медь - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный, медный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.85
Габариты (ВxГxШ), мм
235 x 161 x 271
  • Чайник электрический BQ KT1800SW Черный-Медь - фото 1
  • Чайник электрический BQ KT1800SW Черный-Медь - фото 2
  • Чайник электрический BQ KT1800SW Черный-Медь - фото 3
  • Чайник электрический BQ KT1800SW Черный-Медь - фото 4
  • Чайник электрический BQ KT1800SW Черный-Медь - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719780
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Характеристики

Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный, медный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.85
Габариты (ВxГxШ), мм
235 x 161 x 271
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х20
Вес, кг.
1.42

Описание товара Чайник электрический BQ KT1800SW Черный-Медь

Мощность 1850 - 2200 Вт Объем 1,8 л Автоматическое отключение при закипании и отсутствии воды Вращающийся корпус на 360? Внутренний корпус-SS304, Внешний корпус-SS410 + пластик

Отзывы о товаре Чайник электрический BQ KT1800SW Черный-Медь




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный, медный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.85
Габариты (ВxГxШ), мм
235 x 161 x 271
Страна производитель
Китай
Описание
Мощность 1850 - 2200 Вт Объем 1,8 л Автоматическое отключение при закипании и отсутствии воды Вращающийся корпус на 360? Внутренний корпус-SS304, Внешний корпус-SS410 + пластик
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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