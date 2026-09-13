Top.Mail.Ru
Чайник электрический BQ KT1724SW Бежевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический BQ KT1724SW Бежевый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический BQ KT1724SW Бежевый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
215 x 245 x 175
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719774
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
215 x 245 x 175
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х17
Вес, кг.
1.1

Описание товара Чайник электрический BQ KT1724SW Бежевый

Корпус прибора выполнен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304, обеспечивающей высокую степень защиты от деформаций, устойчивость к окислению и высоким температурам. Дизайн с LCD дисплеем подчеркивает функциональность чайника и придает ему особый шарм. Многоуровневая система нагрева воды позволит вам выбирать температуру в диапазоне от 40°C до 100°C. Благодаря функции поддержания заданной температуры вам больше не понадобится повторное кипячение – это сэкономит ваше личное время и сократит расходы на электроэнергию. Для очистки воды от накипи в носике установлен съемный сетчатый фильтр, задерживающий любые частички накипи и предотвращающий их попадание в чашку. Фильтр легко снимается и так же легко промывается под струей проточной воды.

Отзывы о товаре Чайник электрический BQ KT1724SW Бежевый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
215 x 245 x 175
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус прибора выполнен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304, обеспечивающей высокую степень защиты от деформаций, устойчивость к окислению и высоким температурам. Дизайн с LCD дисплеем подчеркивает функциональность чайника и придает ему особый шарм. Многоуровневая система нагрева воды позволит вам выбирать температуру в диапазоне от 40°C до 100°C. Благодаря функции поддержания заданной температуры вам больше не понадобится повторное кипячение – это сэкономит ваше личное время и сократит расходы на электроэнергию. Для очистки воды от накипи в носике установлен съемный сетчатый фильтр, задерживающий любые частички накипи и предотвращающий их попадание в чашку. Фильтр легко снимается и так же легко промывается под струей проточной воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический BQ KT1724SW Бежевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...