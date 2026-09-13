Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Утюг
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719756
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Описание товара Утюг Blackton Bt SI3111 Белый-Зеленый
Утюг Blackton Bt SI3111 зеленого цвета оснащен керамической подошвой, которая обеспечивает равномерное нагревание всей поверхности и бережное взаимодействие с деликатными, тонкими тканями. Прибор готов к работе спустя 40 секунд после подключения к сети. Утюг имеет функцию самоочистки от накипи и систему защиты от ее быстрого образования. Сетевой шнур крепится к прибору с помощью шарового шарнира, так что движения во время глажки не будут ограничены.
Для воды в конструкции утюга Blackton Bt SI3111 предусмотрен резервуар объемом 200 мл. Температура нагрева регулируется вручную, и отслеживать степень нагрева можно на соответствующем индикаторе. Устройство оснащено функцией парового удара, который поможет разгладить плотные или сильно измятые ткани. Среди других режимов работы есть сухое глаженье, разбрызгивание воды, а также отпаривание одежды в вертикальном положении. Модель оснащена желобком для обработки изделий с пуговицами и противокапельной системой. Она предотвращает попадание капель воды на одежду.
Утюг Blackton Bt SI3111 зеленого цвета оснащен керамической подошвой, которая обеспечивает равномерное нагревание всей поверхности и бережное взаимодействие с деликатными, тонкими тканями. Прибор готов к работе спустя 40 секунд после подключения к сети. Утюг имеет функцию самоочистки от накипи и систему защиты от ее быстрого образования. Сетевой шнур крепится к прибору с помощью шарового шарнира, так что движения во время глажки не будут ограничены.
Для воды в конструкции утюга Blackton Bt SI3111 предусмотрен резервуар объемом 200 мл. Температура нагрева регулируется вручную, и отслеживать степень нагрева можно на соответствующем индикаторе. Устройство оснащено функцией парового удара, который поможет разгладить плотные или сильно измятые ткани. Среди других режимов работы есть сухое глаженье, разбрызгивание воды, а также отпаривание одежды в вертикальном положении. Модель оснащена желобком для обработки изделий с пуговицами и противокапельной системой. Она предотвращает попадание капель воды на одежду.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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