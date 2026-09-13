Утюг BQ SIC1002 Черный-Синий
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719754
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Характеристики
Бренд
Максимальная мощность, Вт
2600
Цвет
синий, черный
Объём резервуара для воды
320
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Длина сетевого шнура
2.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х17х16
Вес, кг.
1.65
Описание товара Утюг BQ SIC1002 Черный-Синий
Утюг BQ SIC1002 с функцией беспроводной глажки способен обеспечить комфортное и длительное использование без постоянного долива воды. Модель имеет довольно большой резервуар объёмом 320 мл. Керамическая подошва EasyGlidePRO устойчива к царапинам и легко скользит по ткани. С помощью постоянной подачи пара до 35 г/мин вы с легкостью разгладите даже самую плотную ткань, а функция вертикального отпаривания и парового удара в 140 г/мин легко отпарит деликатные ткани. В утюге также есть функция очистки от накипи, которая избавляет утюг от известкового налета, продлевая тем самым срок службы.
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Теги товара: с керамической подошвой, мощные
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Бренд
Максимальная мощность, Вт
2600
Цвет
синий, черный
Объём резервуара для воды
320
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Длина сетевого шнура
2.3
Страна производитель
Китай
Утюг BQ SIC1002 с функцией беспроводной глажки способен обеспечить комфортное и длительное использование без постоянного долива воды. Модель имеет довольно большой резервуар объёмом 320 мл. Керамическая подошва EasyGlidePRO устойчива к царапинам и легко скользит по ткани. С помощью постоянной подачи пара до 35 г/мин вы с легкостью разгладите даже самую плотную ткань, а функция вертикального отпаривания и парового удара в 140 г/мин легко отпарит деликатные ткани. В утюге также есть функция очистки от накипи, которая избавляет утюг от известкового налета, продлевая тем самым срок службы.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные
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