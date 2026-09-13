Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный
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Характеристики
Описание товара Утюг BQ SI1003 Черный-Винный Красный
Представляем вашему вниманию утюг BQ — идеальное сочетание стиля и функциональности. Изготовленный в элегантных и современных бордовом и черном цветах, этот утюг станет не только незаменимым помощником в вашем доме, но и стильным дополнением вашего интерьера. Модель весит лишь 1,3 кг, что обеспечивает удобство использования, позволяя легко маневрировать утюгом по поверхности ткани. Длина сетевого шнура составляет 1,6 м, предоставляя достаточную свободу перемещения и удобство в использовании даже на большом расстоянии от розетки. С максимальной мощностью в 2600 Вт утюг BQ гарантирует быстрое и эффективное разглаживание складок, а керамическая подошва обеспечивает гладкое скольжение по любой ткани. Резервуар для воды объемом 360 мл позволяет дольше обходиться без дозаправки, что особенно удобно для многоступенчатой глажки. Функция парового удара позволяет утюгу справляться даже с самыми стойкими складками, придавая вашим вещам идеальный вид. Произведенный в Китае, этот утюг обеспечивает высокое качество и надежность, характерные для бренда BQ. Утюг BQ — это ваш надежный партнер для ежедневных задач по уходу за одеждой, который совмещает в себе мощность, стиль и функциональность.
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Теги товара: с керамической подошвой, мощные
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Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные
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