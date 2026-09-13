Тепловентилятор Blackton Bt FNH1112 Белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тепловентилятор
Тип установки
напольный
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719730
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловентилятор
Тип установки
напольный
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
25
Напряжение
220/230 В
Управление
механическое
Комплектация
тепловентилятор, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х12
Вес, г.
960
Описание товара Тепловентилятор Blackton Bt FNH1112 Белый
Тепловентилятор Blackton Bt FNH1112 Белый
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Тепловентилятор
Тип установки
напольный
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
25
Напряжение
220/230 В
Управление
механическое
Комплектация
тепловентилятор, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Тепловентилятор Blackton Bt FNH1112 Белый
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, керамические, с термостатом
Теги товара: напольные, 2 квт, напольные керамические, для гаража, 220 в
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, керамические, с термостатом
Теги товара: напольные, 2 квт, напольные керамические, для гаража, 220 в
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