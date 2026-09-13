Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1113 Черный- Стальной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
40
Цвет
серебристый, черный
Объем емкости для сока, л
1.2
Количество скоростей
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719711
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
40
Цвет
серебристый, черный
Объем емкости для сока, л
1.2
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Длина шнура
1
Комплектация
соковыжималка, конусная насадка (2 шт.), документация, упаковка
Габариты (ШхВхГ)
16.4x20.5x24.1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х16
Вес, кг.
1
Описание товара Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1113 Черный- Стальной
С помощью соковыжималки для цитрусовых Bt J1113 вы можете получить вкусные и полезные соки на максимальном уровне. Она подходит для любых фруктов на любой вкус. Благодаря электрической соковыжималки Blackton, вы можете открыть для себя разные вкусы, извлекая соки из фруктов разного размера. Современный и эргономичный дизайн соковыжималки гармонично впишется к любому дизайну кухни. С соковыжималкой от компании Blackton вы получите максимум сока и максимум здоровья!
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Бренд
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
40
Цвет
серебристый, черный
Объем емкости для сока, л
1.2
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Длина шнура
1
Комплектация
соковыжималка, конусная насадка (2 шт.), документация, упаковка
Габариты (ШхВхГ)
16.4x20.5x24.1 см
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Страна производитель
Китай
С помощью соковыжималки для цитрусовых Bt J1113 вы можете получить вкусные и полезные соки на максимальном уровне. Она подходит для любых фруктов на любой вкус. Благодаря электрической соковыжималки Blackton, вы можете открыть для себя разные вкусы, извлекая соки из фруктов разного размера. Современный и эргономичный дизайн соковыжималки гармонично впишется к любому дизайну кухни. С соковыжималкой от компании Blackton вы получите максимум сока и максимум здоровья!
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
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