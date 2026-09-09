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Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C06 белый/коричневый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C06 белый/коричневый

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Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C06 белый/коричневый - фото 1
Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C06 белый/коричневый - фото 2
Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C06 белый/коричневый - фото 3
Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C06 белый/коричневый - фото 4
Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C06 белый/коричневый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
25
Цвет
коричневый
Объем емкости для сока, л
0.7
Число скоростей
1
  • Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C06 белый/коричневый - фото 1
  • Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C06 белый/коричневый - фото 2
  • Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C06 белый/коричневый - фото 3
  • Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C06 белый/коричневый - фото 4
  • Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C06 белый/коричневый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311448
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
25
Цвет
коричневый
Система прямой подачи сока
нет
Объем емкости для сока, л
0.7
Количество температурных режимов
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Число скоростей
1
Комплектация
количество конусных насадок: 2
Габариты (ШхВхГ)
19.5x13.5x20.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х30
Вес, г.
758

Описание товара Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C06 белый/коричневый

Соковыжималка электрическая Scarlett SC-JE50C06 – отличный выбор для любителей свежевыжатых цитрусовых соков. Компактные размеры (габариты корпуса соковыжималки составляют 195x205x135 мм) устройства позволят с комфортом разместить ее в любом удобном для вас месте. Соковыжималку можно будет на постоянной основе разместить на кухонной поверхности, не убирая ее в шкаф. Соковыжималка Scarlett SC-JE50C06 оборудована 700-миллилитровой емкостью для сока. Контролировать количество приготовленного сока поможет мерная шкала. Используется один скоростной режим. Соковыжималка подключается к электрической сети, и отличается крайне невысоким уровнем потребляемой мощности: он равен 25 Вт. В наличии прорезиненные ножки, которые крайне затрудняют скольжение соковыжималки по поверхности в ходе ее эксплуатации. В комплект поставки прибора входят 2 конусные насадки и подробное руководство по эксплуатации.

Отзывы о товаре Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C06 белый/коричневый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
25
Цвет
коричневый
Система прямой подачи сока
нет
Объем емкости для сока, л
0.7
Количество температурных режимов
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Число скоростей
1
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Комплектация
количество конусных насадок: 2
Габариты (ШхВхГ)
19.5x13.5x20.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка электрическая Scarlett SC-JE50C06 – отличный выбор для любителей свежевыжатых цитрусовых соков. Компактные размеры (габариты корпуса соковыжималки составляют 195x205x135 мм) устройства позволят с комфортом разместить ее в любом удобном для вас месте. Соковыжималку можно будет на постоянной основе разместить на кухонной поверхности, не убирая ее в шкаф. Соковыжималка Scarlett SC-JE50C06 оборудована 700-миллилитровой емкостью для сока. Контролировать количество приготовленного сока поможет мерная шкала. Используется один скоростной режим. Соковыжималка подключается к электрической сети, и отличается крайне невысоким уровнем потребляемой мощности: он равен 25 Вт. В наличии прорезиненные ножки, которые крайне затрудняют скольжение соковыжималки по поверхности в ходе ее эксплуатации. В комплект поставки прибора входят 2 конусные насадки и подробное руководство по эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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