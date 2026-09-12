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Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702176
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Описание товара Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый
Соковыжималка Starwind SJ 1421 – уникальное и удобное в эксплуатации устройство, которое завоевало популярность среди любителей здорового образа жизни. Кухонная утварь имеет небольшие габариты, но справляется с отжимом большого объема фруктов буквально за пару секунд. Бытовой прибор выполнен в привлекательном дизайне, где хорошее настроение хозяину обеспечивает соотношение белого и желтого цветов. Мощность соковыжималки составляет порядка 30 Вт, а объем встроенного резервуара для свежевыжатого напитка равен 1 литру. Опционально предусмотрена система прямой подачи сока, а само устройство изготовлено на основе качественного пластика.
Соковыжималка Starwind SJ 1421 – уникальное и удобное в эксплуатации устройство, которое завоевало популярность среди любителей здорового образа жизни. Кухонная утварь имеет небольшие габариты, но справляется с отжимом большого объема фруктов буквально за пару секунд. Бытовой прибор выполнен в привлекательном дизайне, где хорошее настроение хозяину обеспечивает соотношение белого и желтого цветов. Мощность соковыжималки составляет порядка 30 Вт, а объем встроенного резервуара для свежевыжатого напитка равен 1 литру. Опционально предусмотрена система прямой подачи сока, а само устройство изготовлено на основе качественного пластика.
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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