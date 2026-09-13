Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
25
Цвет
белый
Объем емкости для сока, л
1.2
Количество скоростей
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719710
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Описание товара Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1112 Бордовый- Белый
Соковыжималка электрическая Blackton Bt J1112 Burgundy-White бордового цвета позволяет получить до 1200 мл свежевыжатого сока из цитрусовых. Мощность двигателя 25 Вт. Он развивает до 54 об/мин и подойдет для обработки только мягких фруктов. В импульсном режиме прибор сможет работать с волокнистыми структурами без перегрева мотора. Встроенный фильтр отделяет сок от жмыха, поэтому вы получите чистый напиток. Регулировка количества мякоти позволяет настраивать чистоту и вкус напитка под себя: можно полностью убрать твердые частицы или оставить для насыщенности. Специальный индикатор покажет, сколько именно сока вы уже получили и какой объем еще поместится в емкость.
Соковыжималка электрическая Blackton Bt J1112 Burgundy-White сделана из пластика. Модель имеет 2 уровня безопасности: защиту от включения при неправильной сборке и от поражения электрическим током. Два конуса позволяют работать с фруктами разного размера. Прорезиненные ножки обеспечивают устойчивость прибора на гладкой столешнице.
Соковыжималка электрическая Blackton Bt J1112 Burgundy-White бордового цвета позволяет получить до 1200 мл свежевыжатого сока из цитрусовых. Мощность двигателя 25 Вт. Он развивает до 54 об/мин и подойдет для обработки только мягких фруктов. В импульсном режиме прибор сможет работать с волокнистыми структурами без перегрева мотора. Встроенный фильтр отделяет сок от жмыха, поэтому вы получите чистый напиток. Регулировка количества мякоти позволяет настраивать чистоту и вкус напитка под себя: можно полностью убрать твердые частицы или оставить для насыщенности. Специальный индикатор покажет, сколько именно сока вы уже получили и какой объем еще поместится в емкость.
Соковыжималка электрическая Blackton Bt J1112 Burgundy-White сделана из пластика. Модель имеет 2 уровня безопасности: защиту от включения при неправильной сборке и от поражения электрическим током. Два конуса позволяют работать с фруктами разного размера. Прорезиненные ножки обеспечивают устойчивость прибора на гладкой столешнице.
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