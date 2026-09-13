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Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1112 Бордовый- Белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1112 Бордовый- Белый

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Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1112 Бордовый- Белый - фото 1
Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1112 Бордовый- Белый - фото 2
Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1112 Бордовый- Белый - фото 3
Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1112 Бордовый- Белый - фото 4
Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1112 Бордовый- Белый - фото 5
Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1112 Бордовый- Белый - фото 6
Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1112 Бордовый- Белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
25
Цвет
белый
Объем емкости для сока, л
1.2
Количество скоростей
1
  • Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1112 Бордовый- Белый - фото 1
  • Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1112 Бордовый- Белый - фото 2
  • Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1112 Бордовый- Белый - фото 3
  • Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1112 Бордовый- Белый - фото 4
  • Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1112 Бордовый- Белый - фото 5
  • Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1112 Бордовый- Белый - фото 6
  • Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1112 Бордовый- Белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719710
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
25
Цвет
белый
Объем емкости для сока, л
1.2
Импульсный режим
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Длина шнура
1
Комплектация
соковыжималка, конусная насадка (2 шт.), документация , упаковка
Габариты (ШхВхГ)
22.9x20.8x15 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х17
Вес, г.
800

Описание товара Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1112 Бордовый- Белый

Соковыжималка электрическая Blackton Bt J1112 Burgundy-White бордового цвета позволяет получить до 1200 мл свежевыжатого сока из цитрусовых. Мощность двигателя 25 Вт. Он развивает до 54 об/мин и подойдет для обработки только мягких фруктов. В импульсном режиме прибор сможет работать с волокнистыми структурами без перегрева мотора. Встроенный фильтр отделяет сок от жмыха, поэтому вы получите чистый напиток. Регулировка количества мякоти позволяет настраивать чистоту и вкус напитка под себя: можно полностью убрать твердые частицы или оставить для насыщенности. Специальный индикатор покажет, сколько именно сока вы уже получили и какой объем еще поместится в емкость. Соковыжималка электрическая Blackton Bt J1112 Burgundy-White сделана из пластика. Модель имеет 2 уровня безопасности: защиту от включения при неправильной сборке и от поражения электрическим током. Два конуса позволяют работать с фруктами разного размера. Прорезиненные ножки обеспечивают устойчивость прибора на гладкой столешнице.

Отзывы о товаре Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1112 Бордовый- Белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
25
Цвет
белый
Объем емкости для сока, л
1.2
Импульсный режим
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Длина шнура
1
Развернуть
Комплектация
соковыжималка, конусная насадка (2 шт.), документация , упаковка
Габариты (ШхВхГ)
22.9x20.8x15 см
Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка электрическая Blackton Bt J1112 Burgundy-White бордового цвета позволяет получить до 1200 мл свежевыжатого сока из цитрусовых. Мощность двигателя 25 Вт. Он развивает до 54 об/мин и подойдет для обработки только мягких фруктов. В импульсном режиме прибор сможет работать с волокнистыми структурами без перегрева мотора. Встроенный фильтр отделяет сок от жмыха, поэтому вы получите чистый напиток. Регулировка количества мякоти позволяет настраивать чистоту и вкус напитка под себя: можно полностью убрать твердые частицы или оставить для насыщенности. Специальный индикатор покажет, сколько именно сока вы уже получили и какой объем еще поместится в емкость. Соковыжималка электрическая Blackton Bt J1112 Burgundy-White сделана из пластика. Модель имеет 2 уровня безопасности: защиту от включения при неправильной сборке и от поражения электрическим током. Два конуса позволяют работать с фруктами разного размера. Прорезиненные ножки обеспечивают устойчивость прибора на гладкой столешнице.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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