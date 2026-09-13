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Соковыжималка для цитрусовых BQ J3000 Белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка для цитрусовых BQ J3000 Белый

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Соковыжималка для цитрусовых BQ J3000 Белый - фото 1
Соковыжималка для цитрусовых BQ J3000 Белый - фото 2
Соковыжималка для цитрусовых BQ J3000 Белый - фото 3
Соковыжималка для цитрусовых BQ J3000 Белый - фото 4
Соковыжималка для цитрусовых BQ J3000 Белый - фото 5
Соковыжималка для цитрусовых BQ J3000 Белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Цвет
белый
Объем емкости для сока, л
0.2
Количество скоростей
1
  • Соковыжималка для цитрусовых BQ J3000 Белый - фото 1
  • Соковыжималка для цитрусовых BQ J3000 Белый - фото 2
  • Соковыжималка для цитрусовых BQ J3000 Белый - фото 3
  • Соковыжималка для цитрусовых BQ J3000 Белый - фото 4
  • Соковыжималка для цитрусовых BQ J3000 Белый - фото 5
  • Соковыжималка для цитрусовых BQ J3000 Белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719708
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Цвет
белый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.2
Импульсный режим
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Максимальная скорость вращения шнека
120
Длина шнура
0.5
Количество шнеков
1
Максимальная продолжительность непрерывной работы
20
Комплектация
документация, кабель USB Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х16
Вес, кг.
1.11

Описание товара Соковыжималка для цитрусовых BQ J3000 Белый

Соковыжималка для цитрусовых BQ J3000 Белый

Отзывы о товаре Соковыжималка для цитрусовых BQ J3000 Белый




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Цвет
белый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.2
Импульсный режим
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Развернуть
Максимальная скорость вращения шнека
120
Длина шнура
0.5
Количество шнеков
1
Максимальная продолжительность непрерывной работы
20
Комплектация
документация, кабель USB Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка для цитрусовых BQ J3000 Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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