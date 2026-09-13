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Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-красный

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Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-красный - фото 1
Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-красный - фото 2
Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-красный - фото 3
Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-красный - фото 4
Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-красный - фото 5
Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-красный - фото 6
Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-красный - фото 7
Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-красный - фото 8
Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-красный - фото 9
Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-красный - фото 10
Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-красный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, контейнер для сбора пыли, шланг, составная трубка, щелевая насадка/щетка для мебели, комбинированная насадка пол/ковер, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Уровень шума, дБ
83
Мощность всасывания, Вт
350
  • Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-красный - фото 1
  • Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-красный - фото 2
  • Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-красный - фото 3
  • Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-красный - фото 4
  • Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-красный - фото 5
  • Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-красный - фото 6
  • Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-красный - фото 7
  • Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-красный - фото 8
  • Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-красный - фото 9
  • Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-красный - фото 10
  • Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-красный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719701
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, контейнер для сбора пыли, шланг, составная трубка, щелевая насадка/щетка для мебели, комбинированная насадка пол/ковер, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
нет
Уровень шума, дБ
83
Потребляемая мощность, Вт
1400
Мощность всасывания, Вт
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х27х26
Вес, кг.
4.1

Описание товара Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-красный

Пылесос Blackton Bt VC1802B Gray-Red с контейнером и циклонной системой фильтрации выполняет сухую уборку в помещениях. В комплекте есть насадки для ухода за разными типами поверхностей. Составная конструкция позволяет настраивать длину трубы всасывания по росту и удобного доступа к труднодоступным местам.

Отзывы о товаре Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-красный




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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, контейнер для сбора пыли, шланг, составная трубка, щелевая насадка/щетка для мебели, комбинированная насадка пол/ковер, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
нет
Уровень шума, дБ
83
Потребляемая мощность, Вт
1400
Мощность всасывания, Вт
350
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Blackton Bt VC1802B Gray-Red с контейнером и циклонной системой фильтрации выполняет сухую уборку в помещениях. В комплекте есть насадки для ухода за разными типами поверхностей. Составная конструкция позволяет настраивать длину трубы всасывания по росту и удобного доступа к труднодоступным местам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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