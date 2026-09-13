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Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый

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Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый - фото 1
Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый - фото 2
Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый - фото 3
Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый - фото 4
Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый - фото 5
Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый - фото 6
Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый - фото 7
Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый - фото 8
Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый - фото 9
Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый - фото 10
Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый - фото 11
Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый - фото 12
Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый - фото 13
Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый - фото 14
Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1900
Максимальная подача пара, г/мин
40
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
25
Положение утюжка во время отпаривания
горизонтальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
  • Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый - фото 1
  • Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый - фото 2
  • Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый - фото 3
  • Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый - фото 4
  • Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый - фото 5
  • Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый - фото 6
  • Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый - фото 7
  • Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый - фото 8
  • Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый - фото 9
  • Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый - фото 10
  • Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый - фото 11
  • Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый - фото 12
  • Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый - фото 13
  • Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый - фото 14
  • Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719683
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый, серый
Комплектация
насадка-щетка
Мощность, Вт
1900
Максимальная подача пара, г/мин
40
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
25
Положение утюжка во время отпаривания
горизонтальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х21х15
Вес, кг.
1.47

Описание товара Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый

Отпариватель BQ — это эффективное и компактное устройство, созданное для быстрого и удобного ухода за одеждой. Благодаря своему легкому весу всего 0,9 кг, его удобно использовать и брать с собой в поездки. Он выполнен в элегантных белом и сером цветах, которые гармонично впишутся в любой интерьер. Этот ручной отпариватель обладает мощностью 1900 Вт, что позволяет ему быстро нагреваться и быть готовым к работе всего за 25 секунд. Объем резервуара для воды составляет 0,3 литра, обеспечивая достаточно пара для обработки нескольких вещей за один раз. Максимальная подача пара достигает 40 г/мин, что эффективно разглаживает даже самые сложные складки. Отпариватель оснащен функцией регулировки подачи пара, что позволяет адаптировать его работу под различные типы тканей. Длина сетевого шнура составляет 3 метра, обеспечивая свободу перемещения и удобство в использовании. Несмотря на отсутствие вешалки для одежды, устройство обеспечивает отличные результаты отпаривания в горизонтальном положении. Отпариватель BQ — это идеальный помощник для тех, кто ценит стильный дизайн и функциональность в одном устройстве.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый, серый
Комплектация
насадка-щетка
Мощность, Вт
1900
Максимальная подача пара, г/мин
40
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
25
Положение утюжка во время отпаривания
горизонтальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Развернуть
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
3
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель BQ — это эффективное и компактное устройство, созданное для быстрого и удобного ухода за одеждой. Благодаря своему легкому весу всего 0,9 кг, его удобно использовать и брать с собой в поездки. Он выполнен в элегантных белом и сером цветах, которые гармонично впишутся в любой интерьер. Этот ручной отпариватель обладает мощностью 1900 Вт, что позволяет ему быстро нагреваться и быть готовым к работе всего за 25 секунд. Объем резервуара для воды составляет 0,3 литра, обеспечивая достаточно пара для обработки нескольких вещей за один раз. Максимальная подача пара достигает 40 г/мин, что эффективно разглаживает даже самые сложные складки. Отпариватель оснащен функцией регулировки подачи пара, что позволяет адаптировать его работу под различные типы тканей. Длина сетевого шнура составляет 3 метра, обеспечивая свободу перемещения и удобство в использовании. Несмотря на отсутствие вешалки для одежды, устройство обеспечивает отличные результаты отпаривания в горизонтальном положении. Отпариватель BQ — это идеальный помощник для тех, кто ценит стильный дизайн и функциональность в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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