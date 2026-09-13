Миксер планетарный BQ-MX440 Синий
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Характеристики
Описание товара Миксер планетарный BQ-MX440 Синий
Миксер BQ — идеальное решение для кухонных задач, сочетающее в себе современный дизайн и отличную функциональность. Эта модель представляет собой планетарный миксер, который обеспечит равномерное смешивание ингредиентов благодаря своим продуманным характеристикам. Корпус устройства выполнен из высококачественного металла и пластика, что гарантирует надежность и долговечность использования. Стильный синий цвет корпуса добавляет яркий акцент в интерьер любой кухни. С мощностью 1100 Вт этот миксер способен справиться с любыми задачами: от замешивания теста до взбивания воздушных кремов. Пять скоростных режимов позволяют точно контролировать процесс приготовления, подбирая оптимальный режим для различных ингредиентов. Миксер оснащен чашей из нержавеющей стали объемом 4 литра, которая позволяет работать с большими объемами продуктов. Высокопрочный материал чаши гарантирует её долгий срок службы и легкость в уходе. В комплекте с миксером идут три многофункциональные насадки, расширяющие возможности использования устройства. Длина сетевого шнура составляет 1 метр, обеспечивая удобство подключения к сети без ограничений в движении. С весом всего 3,6 кг, миксер BQ отличается компактностью и простотой в хранении. Эта модель станет надежным помощником на кухне, радующим стабильным результатом и легкостью в использовании.
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Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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