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Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый

14 Отзывы
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Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 1
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 2
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 3
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 4
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 5
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 6
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 7
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 8
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 9
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 10
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 11
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 12
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 13
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 14
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 15
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 16
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 17
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 18
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 19
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 20
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 21
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 22
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 23
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 24
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 25
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 26
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 27
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 28
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 29
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 30
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 31
Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
1500
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.2 л
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 1
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 2
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 3
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 4
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 5
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 6
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 7
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 8
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 9
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 10
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 11
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 12
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 13
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 14
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 15
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 16
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 17
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 18
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 19
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 20
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 21
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 22
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 23
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 24
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 25
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 26
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 27
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 28
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 29
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 30
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 31
  • Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702200
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
1500
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.2 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-крюк, насадка-венчик, насадка-лопатка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х33х24
Вес, кг.
4

Описание товара Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый

Планетарный миксер Starwind SPM2152 — это незаменимый помощник на кухне. Благодаря своей мощности в 1500 Вт и трем насадкам в комплекте, он позволяет выполнять множество задач: замес теста, взбивание белков и сливок, смешивание ингредиентов для соусов и кремов. Миксер выполнен из прочного пластика, а прорезиненные ножки обеспечивают его устойчивость на любой поверхности. Чаша из нержавеющей стали объемом 4.2 литра позволит вам готовить большие порции продуктов. В комплекте с миксером идут три насадки: венчик для взбивания, крюк для замешивания теста и лопатка для перемешивания. Они изготовлены из прочного металла, который не подвержен коррозии. 10 скоростей вращения позволяют выбрать идеальные настройки для смешивания продуктов. Кроме того, миксер оснащен импульсным режимом, который позволяет кратковременно увеличить мощность для более эффективного смешивания и очистки насадки. Защитный обод для чаши, оснащенный окном для добавления ингредиентов, предотвращает разбрызгивание во время работы и предоставляет дополнительные функции: разделяйте белки и желтки, разрезайте тесто без риска повреждения поверхности стола, и храните насадки прямо на миксере.

Отзывы о товаре Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый

Источник: Яндекс Маркет
10.11.2025
Татьяна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
С основной функцией справляется. При замешивание теста не собирает его со всех краев, приходится помогать ложкой.
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
елена т.

Достоинства:


Комментарий:
Очень полезная вещь.Руками я так хорошо не вымешивала бы тесто
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Оксана В.

Достоинства:


Комментарий:
в целом не плохой. Но на скорости 6 орёт как потерпевший
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Валерия К.

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирала по различным параметрам миксер. Ранее уже была неудачная покупка, в этот раз остановилась на этом варианте. После полугода нечастого использования могу сказать это чудо-миксер. Достойное качество и результат за не высокую цену. Очень довольна, берите не пожалеете. В пункте проверили, включили.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
моя мечта сбылась, получила очень нужное на кухне подспорье
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Ден В.

Достоинства:


Комментарий:
Для тугого теста не подойдёт - не соответствует заявленной мощности, греется. Импульсный режим слабенький. Из плюсов, габариты, цвет, достаточно тихий по сравнению с другими. Цена завышена из-за мощности которой нет. В целом покупкой довольны, пришло быстро.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Лидия Б.

Достоинства:


Комментарий:
работает пока ,я очень довольна,надеюсь на долго.)
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Екатерина Ю.

Достоинства:


Комментарий:
приехал раньше на 1 день. забирала из днс. коробка упакована в большое количество пупырки и коробку. не хлипкий. очень удобный, быстро замешивает тесто и взбивает белки. очень довольна покупкой
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Надежда С.

Достоинства:


Комментарий:
можно взбивать только лёгкие смеси. тесто не тянет, остановился, может навсегда 1
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
В работе показал себя, более чем, хороший миксер со своим задачами справляется
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Егорова Елена

Достоинства:


Комментарий:
компактный, удобный в сборке и разборке, скорости многофункциональные, тесто без комков, защита от брызг,
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Лариса А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился миксер!!! При проверке читайте инструкцию чтобы миксер заработал его нужно правильно включить!!! Работает хорошо! Я очень довольна!!!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
Миксер хороший, работает отлично. Белки взбил на меренгу отлично. Немного нагрелся.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Елена О.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший миксер. Тесто для пельменей готово за 5 минут, на средней скорости. Это 1 кг готового теста. Тесто для бисквита, тоже получилось хорошее. Мне нравится Рекомендую, для домашнего использования отличное соотношение цены и качества.



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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
1500
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1
Материал чаши
нержавеющая сталь
Развернуть
Объем чаши, л
4.2 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-крюк, насадка-венчик, насадка-лопатка
Страна производитель
Китай
Описание
Планетарный миксер Starwind SPM2152 — это незаменимый помощник на кухне. Благодаря своей мощности в 1500 Вт и трем насадкам в комплекте, он позволяет выполнять множество задач: замес теста, взбивание белков и сливок, смешивание ингредиентов для соусов и кремов. Миксер выполнен из прочного пластика, а прорезиненные ножки обеспечивают его устойчивость на любой поверхности. Чаша из нержавеющей стали объемом 4.2 литра позволит вам готовить большие порции продуктов. В комплекте с миксером идут три насадки: венчик для взбивания, крюк для замешивания теста и лопатка для перемешивания. Они изготовлены из прочного металла, который не подвержен коррозии. 10 скоростей вращения позволяют выбрать идеальные настройки для смешивания продуктов. Кроме того, миксер оснащен импульсным режимом, который позволяет кратковременно увеличить мощность для более эффективного смешивания и очистки насадки. Защитный обод для чаши, оснащенный окном для добавления ингредиентов, предотвращает разбрызгивание во время работы и предоставляет дополнительные функции: разделяйте белки и желтки, разрезайте тесто без риска повреждения поверхности стола, и храните насадки прямо на миксере.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2025
Татьяна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
С основной функцией справляется. При замешивание теста не собирает его со всех краев, приходится помогать ложкой.
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
елена т.

Достоинства:


Комментарий:
Очень полезная вещь.Руками я так хорошо не вымешивала бы тесто
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Оксана В.

Достоинства:


Комментарий:
в целом не плохой. Но на скорости 6 орёт как потерпевший
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Валерия К.

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирала по различным параметрам миксер. Ранее уже была неудачная покупка, в этот раз остановилась на этом варианте. После полугода нечастого использования могу сказать это чудо-миксер. Достойное качество и результат за не высокую цену. Очень довольна, берите не пожалеете. В пункте проверили, включили.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
моя мечта сбылась, получила очень нужное на кухне подспорье
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Ден В.

Достоинства:


Комментарий:
Для тугого теста не подойдёт - не соответствует заявленной мощности, греется. Импульсный режим слабенький. Из плюсов, габариты, цвет, достаточно тихий по сравнению с другими. Цена завышена из-за мощности которой нет. В целом покупкой довольны, пришло быстро.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Лидия Б.

Достоинства:


Комментарий:
работает пока ,я очень довольна,надеюсь на долго.)
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Екатерина Ю.

Достоинства:


Комментарий:
приехал раньше на 1 день. забирала из днс. коробка упакована в большое количество пупырки и коробку. не хлипкий. очень удобный, быстро замешивает тесто и взбивает белки. очень довольна покупкой
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Надежда С.

Достоинства:


Комментарий:
можно взбивать только лёгкие смеси. тесто не тянет, остановился, может навсегда 1
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
В работе показал себя, более чем, хороший миксер со своим задачами справляется
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Егорова Елена

Достоинства:


Комментарий:
компактный, удобный в сборке и разборке, скорости многофункциональные, тесто без комков, защита от брызг,
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Лариса А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился миксер!!! При проверке читайте инструкцию чтобы миксер заработал его нужно правильно включить!!! Работает хорошо! Я очень довольна!!!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
Миксер хороший, работает отлично. Белки взбил на меренгу отлично. Немного нагрелся.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Елена О.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший миксер. Тесто для пельменей готово за 5 минут, на средней скорости. Это 1 кг готового теста. Тесто для бисквита, тоже получилось хорошее. Мне нравится Рекомендую, для домашнего использования отличное соотношение цены и качества.


Миксер планетарный Starwind SPM2152 1500Вт кремовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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