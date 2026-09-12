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Миксер Bosch MFQ40303 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер Bosch MFQ40303

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Миксер Bosch MFQ40303 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Количество насадок
2
Насадки
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
  • Миксер Bosch MFQ40303 - фото 1
  • Миксер Bosch MFQ40303 - фото 2
  • Миксер Bosch MFQ40303 - фото 3
  • Миксер Bosch MFQ40303 - фото 4
  • Миксер Bosch MFQ40303 - фото 5
  • Миксер Bosch MFQ40303 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
5 930 руб.  7 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692245
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.4
Количество насадок
2
Насадки
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х10
Вес, кг.
1.6

Описание товара Миксер Bosch MFQ40303

Тип ручной / Мощность 500 Вт / Число скоростей 5 / Количество насадок 2



Теги товара: 500 вт, пластиковые

Отзывы о товаре Миксер Bosch MFQ40303




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.4
Количество насадок
2
Насадки
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
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Страна производитель
Китай
Описание
Тип ручной / Мощность 500 Вт / Число скоростей 5 / Количество насадок 2


Теги товара: 500 вт, пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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