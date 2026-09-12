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Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит

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Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 1
Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 2
Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 3
Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 4
Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 5
Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 6
Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 7
Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 8
Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 9
Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 10
Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 11
Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 12
Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 13
Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 14
Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 15
Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 16
Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 17
Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
серый
Мощность, Вт
1500
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.2 л
  • Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 1
  • Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 2
  • Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 3
  • Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 4
  • Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 5
  • Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 6
  • Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 7
  • Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 8
  • Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 9
  • Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 10
  • Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 11
  • Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 12
  • Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 13
  • Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 14
  • Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 15
  • Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 16
  • Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 17
  • Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702201
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
серый
Мощность, Вт
1500
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.2 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-крюк, насадка-венчик, насадка-лопатка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х32х24
Вес, кг.
4.1

Описание товара Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит

Планетарный миксер Starwind SPM2151 — это многофункциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Благодаря мощному двигателю и различным насадкам, он эффективно справляется с различными задачами: от взбивания белков до замешивания теста. Корпус миксера выполнен из прочного пластика, который обеспечивает долговечность и надежность устройства. Чаша миксера выполнена из нержавеющей стали, что делает ее устойчивой к механическим повреждениям. 10 скоростей вращения насадок и импульсный режим позволяют подобрать оптимальный режим смешивания продуктов. Многофункциональный защитный обод для чаши, с окном для добавления ингредиентов, обеспечивает защиту от разбрызгивания во время работы, а также обладает полезными опциями для приготовления пищи: отделяйте белки от желтков, разрезайте тесто, не опасаясь повредить поверхность стола, храните насадки на миксере. В комплекте с миксером поставляются три насадки: венчик для взбивания, крюк для замеса теста и лопатка для перемешивания. Надежный редуктор обеспечивает низкий уровень шума во время работы миксера, что позволяет использовать его даже в вечернее время. Устройство оснащено прорезиненными ножками, которые обеспечивают устойчивость миксера на любой поверхности.

Отзывы о товаре Миксер планетарный Starwind SPM2151 1500Вт графит




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
серый
Мощность, Вт
1500
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1
Материал чаши
нержавеющая сталь
Развернуть
Объем чаши, л
4.2 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-крюк, насадка-венчик, насадка-лопатка
Страна производитель
Китай
Описание
Планетарный миксер Starwind SPM2151 — это многофункциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Благодаря мощному двигателю и различным насадкам, он эффективно справляется с различными задачами: от взбивания белков до замешивания теста. Корпус миксера выполнен из прочного пластика, который обеспечивает долговечность и надежность устройства. Чаша миксера выполнена из нержавеющей стали, что делает ее устойчивой к механическим повреждениям. 10 скоростей вращения насадок и импульсный режим позволяют подобрать оптимальный режим смешивания продуктов. Многофункциональный защитный обод для чаши, с окном для добавления ингредиентов, обеспечивает защиту от разбрызгивания во время работы, а также обладает полезными опциями для приготовления пищи: отделяйте белки от желтков, разрезайте тесто, не опасаясь повредить поверхность стола, храните насадки на миксере. В комплекте с миксером поставляются три насадки: венчик для взбивания, крюк для замеса теста и лопатка для перемешивания. Надежный редуктор обеспечивает низкий уровень шума во время работы миксера, что позволяет использовать его даже в вечернее время. Устройство оснащено прорезиненными ножками, которые обеспечивают устойчивость миксера на любой поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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