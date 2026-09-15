Миксер Zelmer ZHM2559
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
750
Число скоростей
5
Чаша
Да
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3 л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб.
В наличии
Код товара: 586253
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4 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
750
Число скоростей
5
Вращение чаши
да
Турборежим
да
Чаша
Да
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3 л
Количество насадок
2
Насадки
крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х33х29
Вес, кг.
2.48
Описание товара Миксер Zelmer ZHM2559
Миксер Zelmer ZHM2559 Миксер с чашей ZELMER ZHM2559 имеет 5 настроек скорости. Движением одного пальца вы можете легко настроить скорость миксера под свои нужды. Функция Turbo позволит вам импульсно увеличить скорость работы устройства. Незаменим на кухне, где есть необходимость смешивать ингредиенты разной консистенции. Вращающаяся чаша емкостью 3 л, прикрепленная к аппарату, обеспечит удобство и улучшит качество вашей выпечки. Просто поместите все необходимые ингредиенты в чашу и запустите устройство. Миксер все перемешает до однородности.
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Теги товара: с чашей, пластиковые
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Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
750
Число скоростей
5
Вращение чаши
да
Турборежим
да
Чаша
Да
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3 л
Развернуть
Количество насадок
2
Насадки
крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
Страна производитель
Китай
Миксер Zelmer ZHM2559 Миксер с чашей ZELMER ZHM2559 имеет 5 настроек скорости. Движением одного пальца вы можете легко настроить скорость миксера под свои нужды. Функция Turbo позволит вам импульсно увеличить скорость работы устройства. Незаменим на кухне, где есть необходимость смешивать ингредиенты разной консистенции. Вращающаяся чаша емкостью 3 л, прикрепленная к аппарату, обеспечит удобство и улучшит качество вашей выпечки. Просто поместите все необходимые ингредиенты в чашу и запустите устройство. Миксер все перемешает до однородности.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, с металлической чашей
Теги товара: с чашей, пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, с металлической чашей
Теги товара: с чашей, пластиковые
Миксер Zelmer ZHM2559 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4410 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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