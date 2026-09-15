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Миксер Zelmer ZHM2559 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер Zelmer ZHM2559

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Миксер Zelmer ZHM2559 - фото 3
Миксер Zelmer ZHM2559 - фото 4
Миксер Zelmer ZHM2559 - фото 5
Миксер Zelmer ZHM2559 - фото 6
Миксер Zelmer ZHM2559 - фото 7
Миксер Zelmer ZHM2559 - фото 8
Миксер Zelmer ZHM2559 - фото 9
Миксер Zelmer ZHM2559 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
750
Число скоростей
5
Чаша
Да
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3 л
  • Миксер Zelmer ZHM2559 - фото 1
  • Миксер Zelmer ZHM2559 - фото 2
  • Миксер Zelmer ZHM2559 - фото 3
  • Миксер Zelmer ZHM2559 - фото 4
  • Миксер Zelmer ZHM2559 - фото 5
  • Миксер Zelmer ZHM2559 - фото 6
  • Миксер Zelmer ZHM2559 - фото 7
  • Миксер Zelmer ZHM2559 - фото 8
  • Миксер Zelmer ZHM2559 - фото 9
  • Миксер Zelmer ZHM2559 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб. 
Начислим 71 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586253
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Миксер Zelmer ZHM2559
4 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zelmer
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
750
Число скоростей
5
Вращение чаши
да
Турборежим
да
Чаша
Да
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3 л
Количество насадок
2
Насадки
крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х33х29
Вес, кг.
2.48

Описание товара Миксер Zelmer ZHM2559

Миксер Zelmer ZHM2559 Миксер с чашей ZELMER ZHM2559 имеет 5 настроек скорости. Движением одного пальца вы можете легко настроить скорость миксера под свои нужды. Функция Turbo позволит вам импульсно увеличить скорость работы устройства. Незаменим на кухне, где есть необходимость смешивать ингредиенты разной консистенции. Вращающаяся чаша емкостью 3 л, прикрепленная к аппарату, обеспечит удобство и улучшит качество вашей выпечки. Просто поместите все необходимые ингредиенты в чашу и запустите устройство. Миксер все перемешает до однородности.



Теги товара: с чашей, пластиковые

Отзывы о товаре Миксер Zelmer ZHM2559




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Zelmer
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
750
Число скоростей
5
Вращение чаши
да
Турборежим
да
Чаша
Да
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3 л
Развернуть
Количество насадок
2
Насадки
крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер Zelmer ZHM2559 Миксер с чашей ZELMER ZHM2559 имеет 5 настроек скорости. Движением одного пальца вы можете легко настроить скорость миксера под свои нужды. Функция Turbo позволит вам импульсно увеличить скорость работы устройства. Незаменим на кухне, где есть необходимость смешивать ингредиенты разной консистенции. Вращающаяся чаша емкостью 3 л, прикрепленная к аппарату, обеспечит удобство и улучшит качество вашей выпечки. Просто поместите все необходимые ингредиенты в чашу и запустите устройство. Миксер все перемешает до однородности.


Теги товара: с чашей, пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер Zelmer ZHM2559 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4410 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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