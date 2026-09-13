Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1350
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
да
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.2
Цвет
серебристый
Управление
сенсорное
Выбор объема порции
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719618
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Кофеварка эспрессо BQ CM7003 Стальной
Рожковая кофеварка BQ — это идеальное сочетание стиля и функциональности для истинных ценителей кофе. Выполненная в элегантном серебристом цвете, эта кофеварка станет украшением любой кухни. С мощностью 1350 Вт и давлением 20 бар она обеспечивает быстрое и качественное приготовление эспрессо, раскрывая весь аромат и вкус вашего любимого молотого кофе.
Одним из преимуществ модели является встроенная кофемолка, которая позволяет наслаждаться свежемолотым кофе каждый раз. Объем резервуара для воды составляет 1,2 литра, что достаточно для приготовления нескольких порций без пополнения. Для комфортного использования предусмотрено сенсорное управление, с помощью которого можно легко выбрать необходимые настройки и объем порции.
Кофеварка BQ также оборудована функцией подогрева чашек, что позволяет сохранять оптимальную температуру напитка дольше. Не обойтись и без капучинатора, который поможет приготовить нежнейший капучино или латте с пышной пенкой.
С весом в 3,8 кг, эта модель достаточно устойчива и прочна. Рожковая кофеварка BQ — это надежный и стильный помощник для приготовления самого вкусного кофе на каждый день.
Рожковая кофеварка BQ — это идеальное сочетание стиля и функциональности для истинных ценителей кофе. Выполненная в элегантном серебристом цвете, эта кофеварка станет украшением любой кухни. С мощностью 1350 Вт и давлением 20 бар она обеспечивает быстрое и качественное приготовление эспрессо, раскрывая весь аромат и вкус вашего любимого молотого кофе.
Одним из преимуществ модели является встроенная кофемолка, которая позволяет наслаждаться свежемолотым кофе каждый раз. Объем резервуара для воды составляет 1,2 литра, что достаточно для приготовления нескольких порций без пополнения. Для комфортного использования предусмотрено сенсорное управление, с помощью которого можно легко выбрать необходимые настройки и объем порции.
Кофеварка BQ также оборудована функцией подогрева чашек, что позволяет сохранять оптимальную температуру напитка дольше. Не обойтись и без капучинатора, который поможет приготовить нежнейший капучино или латте с пышной пенкой.
С весом в 3,8 кг, эта модель достаточно устойчива и прочна. Рожковая кофеварка BQ — это надежный и стильный помощник для приготовления самого вкусного кофе на каждый день.
Кофеварка эспрессо BQ CM7003 Стальной - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кофеварка эспрессо BQ CM7003 Стальной