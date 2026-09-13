Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1100
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
0.6
Цвет
черный
Управление
механическое
Подогрев чашек
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719609
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Кофеварка эспрессо BQ CM2004 Черный
Рожковая кофеварка BQ — это стильное и функциональное решение для истинных ценителей кофе. С элегантным черным дизайном и компактными размерами, она станет идеальным дополнением к любой кухне. Устройство оснащено мощным насосом с давлением 20 бар, что обеспечивает максимальную экстракцию аромата из молотого кофе и позволяет создавать насыщенные эспрессо с идеальной кремовой пенкой.
С мощностью 1100 Вт кофеварка быстро нагревается и готова к использованию в считанные минуты. Объем резервуара для воды составляет 0,6 литра, что оптимально для приготовления нескольких порций напитка подряд. Наличие функции подогрева чашек позволяет поддерживать нужную температуру кофе на протяжении долгого времени, а капучинатор обеспечит приготовление насыщенного капучино или латте с шелковистой пенкой.
Механическое управление делает использование устройства интуитивно понятным и удобным, а длина сетевого кабеля в 0,85 м позволяет свободно размещать кофеварку на кухонной стойке. Весит устройство 2,9 кг, что обеспечивает его устойчивость и легкость в переноске. Рожковая кофеварка BQ — это ваш надежный помощник в создании идеального домашнего кофе.
Рожковая кофеварка BQ — это стильное и функциональное решение для истинных ценителей кофе. С элегантным черным дизайном и компактными размерами, она станет идеальным дополнением к любой кухне. Устройство оснащено мощным насосом с давлением 20 бар, что обеспечивает максимальную экстракцию аромата из молотого кофе и позволяет создавать насыщенные эспрессо с идеальной кремовой пенкой.
С мощностью 1100 Вт кофеварка быстро нагревается и готова к использованию в считанные минуты. Объем резервуара для воды составляет 0,6 литра, что оптимально для приготовления нескольких порций напитка подряд. Наличие функции подогрева чашек позволяет поддерживать нужную температуру кофе на протяжении долгого времени, а капучинатор обеспечит приготовление насыщенного капучино или латте с шелковистой пенкой.
Механическое управление делает использование устройства интуитивно понятным и удобным, а длина сетевого кабеля в 0,85 м позволяет свободно размещать кофеварку на кухонной стойке. Весит устройство 2,9 кг, что обеспечивает его устойчивость и легкость в переноске. Рожковая кофеварка BQ — это ваш надежный помощник в создании идеального домашнего кофе.
Кофеварка эспрессо BQ CM2004 Черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кофеварка эспрессо BQ CM2004 Черный