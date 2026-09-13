Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Количество внутренних отсеков
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719580
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Описание товара Измельчитель BQ CH2000 Белый-Серый
Измельчитель BQ CH2000 белый-серый с компактным и элегантным корпусом пригодится на любой кухне. Удобная и мощная модель поможет измельчить самые разные продукты от фруктов, овощей и зелени до мяса и орехов за считанные секунды.
Нож с четырьмя лезвиями из нержавеющей стали имеет высокую эффективность и прочность, не деформируется, не ржавеет и не подвержен коррозии.
Стеклянная чаша объемом 1 литр имеет высокую прочность, легко моется и не впитывает запахи. И чаша, и ножи подходят для мытья в посудомоечной машине.
Блокировка при неправильной сборке и прорезиненное основание сделают эксплуатацию прибора безопасной и комфортной.
Измельчитель BQ CH2000 белый-серый с компактным и элегантным корпусом пригодится на любой кухне. Удобная и мощная модель поможет измельчить самые разные продукты от фруктов, овощей и зелени до мяса и орехов за считанные секунды.
Нож с четырьмя лезвиями из нержавеющей стали имеет высокую эффективность и прочность, не деформируется, не ржавеет и не подвержен коррозии.
Стеклянная чаша объемом 1 литр имеет высокую прочность, легко моется и не впитывает запахи. И чаша, и ножи подходят для мытья в посудомоечной машине.
Блокировка при неправильной сборке и прорезиненное основание сделают эксплуатацию прибора безопасной и комфортной.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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