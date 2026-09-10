Top.Mail.Ru
Измельчитель Centek CT-1394 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Измельчитель Centek CT-1394

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Измельчитель Centek CT-1394 - фото 1
Измельчитель Centek CT-1394 - фото 2
Измельчитель Centek CT-1394 - фото 3
Измельчитель Centek CT-1394 - фото 4
Измельчитель Centek CT-1394 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Измельчитель Centek CT-1394 - фото 1
  • Измельчитель Centek CT-1394 - фото 2
  • Измельчитель Centek CT-1394 - фото 3
  • Измельчитель Centek CT-1394 - фото 4
  • Измельчитель Centek CT-1394 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 377275
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х20
Вес, кг.
2.4

Описание товара Измельчитель Centek CT-1394

Чоппер Centek CT-1394 имеет высокую мощность 600 Вт и 2 скоростных режима для измельчения различных по плотности продуктов. Стеклянная чаша объемом 1,5 л позволяет измельчать большой объем продуктов. Закаленное стекло чаши не впитывает запахи и не окрашивается в цвет продуктов, позволяет измельчать горячие и особо твердые продукты. Очевидным преимуществом измельчителя является четырехлопастной нож, который быстро и равномерно измельчает весь объем продуктов как внизу чаши, так и по центру. Дополнительное удобство при переноски составляют ручки на чаше, которые предотвращают выскальзывание чоппера из рук, а резиновое основание исключает скольжение и надежно фиксирует измельчитель на рабочей поверхности. Крышка надежно прилегает к чаше и исключает разбрызгивание содержимого в процессе измельчения. Удобная широкая кнопка на крышке с двумя скоростными режимами позволяет самостоятельно регулировать размер рубленных кусочков.

Отзывы о товаре Измельчитель Centek CT-1394




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Чоппер Centek CT-1394 имеет высокую мощность 600 Вт и 2 скоростных режима для измельчения различных по плотности продуктов. Стеклянная чаша объемом 1,5 л позволяет измельчать большой объем продуктов. Закаленное стекло чаши не впитывает запахи и не окрашивается в цвет продуктов, позволяет измельчать горячие и особо твердые продукты. Очевидным преимуществом измельчителя является четырехлопастной нож, который быстро и равномерно измельчает весь объем продуктов как внизу чаши, так и по центру. Дополнительное удобство при переноски составляют ручки на чаше, которые предотвращают выскальзывание чоппера из рук, а резиновое основание исключает скольжение и надежно фиксирует измельчитель на рабочей поверхности. Крышка надежно прилегает к чаше и исключает разбрызгивание содержимого в процессе измельчения. Удобная широкая кнопка на крышке с двумя скоростными режимами позволяет самостоятельно регулировать размер рубленных кусочков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Измельчитель Centek CT-1394 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...