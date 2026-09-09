Измельчитель Bosch MMRP1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчитель
Материал корпуса
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 291515
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Измельчитель
Длина сетевого шнура
1.2
Функции и особенности
импульсный режим
Материал корпуса
пластик
Комплектация
Универсальный нож из нержавеющей стали
Цвет
белый, красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х20х20
Вес, кг.
1.4
Описание товара Измельчитель Bosch MMRP1000
Чаша 800 мл с возможностью использования в микроволновой печи. Нож из нержавеющей стали с 2 лезвиями. Мощный привод: 400 Вт.
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Бренд
Тип товара
Измельчитель
Длина сетевого шнура
1.2
Функции и особенности
импульсный режим
Материал корпуса
пластик
Комплектация
Универсальный нож из нержавеющей стали
Цвет
белый, красный
Страна производитель
Китай
Чаша 800 мл с возможностью использования в микроволновой печи. Нож из нержавеющей стали с 2 лезвиями. Мощный привод: 400 Вт.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки
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