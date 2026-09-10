Мультирезка Zigmund & Shtain SM-20
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультирезка
Тип устройства
мультирезка
Материал корпуса
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 459683
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультирезка
Тип устройства
мультирезка
Материал корпуса
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Цвет
белый, зеленый, серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х25
Вес, кг.
2
Описание товара Мультирезка Zigmund & Shtain SM-20
Мультирезка Zigmund & Shtain SM-20 Новая мультирезка Zigmund & Shtain Salatmeister SM-20 — это универсальный многофункциональный прибор, который шинкует, режет ломтиками, трет на крупной и мелкой терках, нарезает соломкой и брусочками. Особенности: Материал насадок Нержавеющая сталь Материал корпуса Пластик Двигатель с низким уровнем шума АС Прорезиненные ножки Да Отсек для хранения шнура Да Габаритные размеры 19,9х22х33,3 см Длина шнура 1,2 м Вес 1,94 кг.
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Бренд
Тип товара
Мультирезка
Тип устройства
мультирезка
Материал корпуса
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Цвет
белый, зеленый, серый
Страна производитель
Китай
Мультирезка Zigmund & Shtain SM-20 Новая мультирезка Zigmund & Shtain Salatmeister SM-20 — это универсальный многофункциональный прибор, который шинкует, режет ломтиками, трет на крупной и мелкой терках, нарезает соломкой и брусочками. Особенности: Материал насадок Нержавеющая сталь Материал корпуса Пластик Двигатель с низким уровнем шума АС Прорезиненные ножки Да Отсек для хранения шнура Да Габаритные размеры 19,9х22х33,3 см Длина шнура 1,2 м Вес 1,94 кг.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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