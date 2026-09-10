Перечница электрическая Kitfort КТ-2029 серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перечница
Материал корпуса
металл
Основной цвет
серый металлик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414553
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Перечница
Длина сетевого шнура
0
Дополнительный цвет
черный
Импульсный режим
нет
Прочее
питание от 6 батареек типа ААА
Страна производства
Китай
Функции и особенности
во время помола снизу загораются светодиоды, чтобы подсвечивать блюдо
Материал корпуса
металл
Основной цвет
серый металлик
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х8
Вес, г.
750
Описание товара Перечница электрическая Kitfort КТ-2029 серебристый
Набор мельниц Kitfort KT-2029 измельчает перец-горошек, соль и другие специи. Нет нужды молоть специи впрок. Мельница одновременно мелет и дозирует. Поместите её над блюдом и просто нажмите кнопку. Во время помола снизу загораются светодиоды, они освещают блюдо, чтобы вам было лучше видно количество специй. Степень помола легко регулируется винтом. Регулируйте степень измельчения приправы для каждого блюда индивидуально.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Перечница
Длина сетевого шнура
0
Дополнительный цвет
черный
Импульсный режим
нет
Прочее
питание от 6 батареек типа ААА
Страна производства
Китай
Функции и особенности
во время помола снизу загораются светодиоды, чтобы подсвечивать блюдо
Материал корпуса
металл
Основной цвет
серый металлик
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Набор мельниц Kitfort KT-2029 измельчает перец-горошек, соль и другие специи. Нет нужды молоть специи впрок. Мельница одновременно мелет и дозирует. Поместите её над блюдом и просто нажмите кнопку. Во время помола снизу загораются светодиоды, они освещают блюдо, чтобы вам было лучше видно количество специй. Степень помола легко регулируется винтом. Регулируйте степень измельчения приправы для каждого блюда индивидуально.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки
Перечница электрическая Kitfort КТ-2029 серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Перечница электрическая Kitfort КТ-2029 серебристый