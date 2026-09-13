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Набор автоматических мельниц для соли и перца Kitfort КТ-6490 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор автоматических мельниц для соли и перца Kitfort КТ-6490

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Набор автоматических мельниц для соли и перца Kitfort КТ-6490 - фото 1
Набор автоматических мельниц для соли и перца Kitfort КТ-6490 - фото 2
Набор автоматических мельниц для соли и перца Kitfort КТ-6490 - фото 3
Набор автоматических мельниц для соли и перца Kitfort КТ-6490 - фото 4
Набор автоматических мельниц для соли и перца Kitfort КТ-6490 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Основной цвет
черный, белый
  • Набор автоматических мельниц для соли и перца Kitfort КТ-6490 - фото 1
  • Набор автоматических мельниц для соли и перца Kitfort КТ-6490 - фото 2
  • Набор автоматических мельниц для соли и перца Kitfort КТ-6490 - фото 3
  • Набор автоматических мельниц для соли и перца Kitfort КТ-6490 - фото 4
  • Набор автоматических мельниц для соли и перца Kitfort КТ-6490 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708924
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Основной цвет
черный, белый
Цвет
белый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х15х8
Вес, г.
900

Описание товара Набор автоматических мельниц для соли и перца Kitfort КТ-6490

Набор автоматических мельниц для соли и перца Kitfort КТ-6490

Отзывы о товаре Набор автоматических мельниц для соли и перца Kitfort КТ-6490




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Основной цвет
черный, белый
Цвет
белый, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор автоматических мельниц для соли и перца Kitfort КТ-6490
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор автоматических мельниц для соли и перца Kitfort КТ-6490 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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