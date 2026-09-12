Описание товара Ломтерезка Kitfort КТ-6268

Элегантная тонкость! Ломтерезка предназначена для нарезки хлеба, овощей, колбас, сыров и мяса. С её помощью можно быстро и аккуратно нарезать одинаковые ломтики для приготовления блюд. Тонко нарезанные продукты выглядят более аппетитно и делают любое блюдо интереснее. Сократите для себя время нарезки! С помощью ломтерезки вы заметно сократите время нарезки и получите ровные ломтики, добиться которых обычным ножом очень непросто. Толщина нарезки определяется зазором между дисковым ножом и ограничителем. Толщину ломтиков можно регулировать от 1 до 15 мм. Простой принцип работы Принцип работы ломтерезки прост: при включении устройства дисковый нож начинает вращаться, и, когда вы пододвигаете каретку с продуктом к ножу, отрезается ломтик необходимой толщины. Идеальная заточка Нож выполнен из нержавеющей стали и имеет волнообразный край. Дисковый нож можно снять с устройства для заточки или очистки, открутив фиксатор дискового ножа по часовой стрелке и осторожно потянув нож в сторону. Всё для вашего комфорта! Нарезанные ломтики поступают через выходное отверстие. Для готовых ломтиков предусмотрен поднос, который можно установить под выходное отверстие и использовать для сервировки, чтобы удобно собирать нарезанные ингредиенты и сохранить чистоту кухни. Безопасность прежде всего! Устройство оснащено системой блокировки от случайного включения. Включить устройство можно, только зажав две кнопки на корпусе одновременно. Кнопка блокировки защищает устройство от случайного начала работы, а вторая кнопка отвечает за включение. Удобно мыть и хранить! Части устройства, непосредственно контактирующие с продуктом, съёмные, поэтому их удобно мыть, не беспокоясь о том, что вода может попасть в корпус устройства и вывести его из строя. Дисковый нож легко снять для заточки или очистки. Практичное устройство В данном приборе предусмотрены противоскользящие ножки, чтобы сделать его более устойчивым. Снизу имеется отсек для хранения шнура, в который можно смотать излишки шнура питания, чтобы он не мешал на столе. Новая дизайнерская коллекция! КТ-6268 выполнен в дизайне коллекции «Penguin Pack», который отражает энергию и яркость нового маскота – пингвина по имени Питер. В комплекте с прибором Вы найдёте креативный магнит с этим персонажем. Соберите всю коллекцию китов и пингвинов! Идеально в качестве подарка Помимо стильного внешнего исполнения и коллекционного магнита в комплекте, прибор упакован в фирменную коробку в дизайне коллекции «Penguin Pack». Остаётся лишь выбрать повод и вручить подарок. Мощность: 150 Вт Диаметр дискового ножа: 17 см Толщина нарезки: 1-15 мм Скорость вращения дискового ножа: 90-100 об/мин Уровень шума: Материал дискового ножа: нержаве­ющая сталь Материал корпуса: пластик Длина шнура: 1,1 м Размер устройства: 355 х 236 х 210 мм Размер упаковки: 370 х 135 х 220 мм Вес нетто: 2,0 кг Вес брутто: 2,2 кг