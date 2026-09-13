Top.Mail.Ru
Вентилятор напольный Blackton Bt F1114 Белый-Серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор напольный Blackton Bt F1114 Белый-Серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор напольный Blackton Bt F1114 Белый-Серый - фото 1
Вентилятор напольный Blackton Bt F1114 Белый-Серый - фото 2
Вентилятор напольный Blackton Bt F1114 Белый-Серый - фото 3
Вентилятор напольный Blackton Bt F1114 Белый-Серый - фото 4
Вентилятор напольный Blackton Bt F1114 Белый-Серый - фото 5
Вентилятор напольный Blackton Bt F1114 Белый-Серый - фото 6
Вентилятор напольный Blackton Bt F1114 Белый-Серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор напольный
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Регулировка высоты
да
Управление
механическое
  • Вентилятор напольный Blackton Bt F1114 Белый-Серый - фото 1
  • Вентилятор напольный Blackton Bt F1114 Белый-Серый - фото 2
  • Вентилятор напольный Blackton Bt F1114 Белый-Серый - фото 3
  • Вентилятор напольный Blackton Bt F1114 Белый-Серый - фото 4
  • Вентилятор напольный Blackton Bt F1114 Белый-Серый - фото 5
  • Вентилятор напольный Blackton Bt F1114 Белый-Серый - фото 6
  • Вентилятор напольный Blackton Bt F1114 Белый-Серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719556
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Вентилятор напольный
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Регулировка высоты
да
Управление
механическое
Ширина, см
21
Высота, см
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х44х18
Вес, кг.
2.47

Описание товара Вентилятор напольный Blackton Bt F1114 Белый-Серый

Основные характеристики Тип: напольный Мощность: 45 Вт Рабочий механизм: осевой Материал корпуса: пластик Диаметр лопастей: 40 см Пульт ДУ: нет Дополнительная информация Комплектация: вентилятор напольный, руководство по эксплуатации, гарантийный талон Цвет: белый Габариты и вес Ширина: 28 см Глубина: 21 см Высота: 35 см Вес: 2.05 кг Логистическая информация Гарантийный срок: 1 год EAN: 4650229405764 Объём в упаковке: 0.030 м3 Страна производства: Китай Вес в упаковке: 3 кг

Отзывы о товаре Вентилятор напольный Blackton Bt F1114 Белый-Серый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Вентилятор напольный
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Регулировка высоты
да
Управление
механическое
Ширина, см
21
Высота, см
35
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Основные характеристики Тип: напольный Мощность: 45 Вт Рабочий механизм: осевой Материал корпуса: пластик Диаметр лопастей: 40 см Пульт ДУ: нет Дополнительная информация Комплектация: вентилятор напольный, руководство по эксплуатации, гарантийный талон Цвет: белый Габариты и вес Ширина: 28 см Глубина: 21 см Высота: 35 см Вес: 2.05 кг Логистическая информация Гарантийный срок: 1 год EAN: 4650229405764 Объём в упаковке: 0.030 м3 Страна производства: Китай Вес в упаковке: 3 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор напольный Blackton Bt F1114 Белый-Серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...