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Вентилятор настольный Centek CT-5006 25Вт скоростей:2 бежевый/белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор настольный Centek CT-5006 25Вт скоростей:2 бежевый/белый

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Вентилятор настольный Centek CT-5006 25Вт скоростей:2 бежевый/белый - фото 1
Вентилятор настольный Centek CT-5006 25Вт скоростей:2 бежевый/белый - фото 2
Вентилятор настольный Centek CT-5006 25Вт скоростей:2 бежевый/белый - фото 3
Вентилятор настольный Centek CT-5006 25Вт скоростей:2 бежевый/белый - фото 4
Вентилятор настольный Centek CT-5006 25Вт скоростей:2 бежевый/белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы настольные
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
35
Количество скоростей
2
Диаметр лопастей, см
30
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
нет
Таймер
нет
Управление
механическое
  • Вентилятор настольный Centek CT-5006 25Вт скоростей:2 бежевый/белый - фото 1
  • Вентилятор настольный Centek CT-5006 25Вт скоростей:2 бежевый/белый - фото 2
  • Вентилятор настольный Centek CT-5006 25Вт скоростей:2 бежевый/белый - фото 3
  • Вентилятор настольный Centek CT-5006 25Вт скоростей:2 бежевый/белый - фото 4
  • Вентилятор настольный Centek CT-5006 25Вт скоростей:2 бежевый/белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700518
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Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Вентиляторы настольные
Тип установки
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
35
Количество скоростей
2
Диаметр лопастей, см
30
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
нет
Таймер
нет
Управление
механическое
Ширина, см
27.5
Высота, см
28
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
56х44х27
Вес, кг.
1.38

Описание товара Вентилятор настольный Centek CT-5006 25Вт скоростей:2 бежевый/белый

Настольный вентилятор Centek CT-5006 устанавливается на стол, позволяет освежить воздух в рабочей зоне. Компактный прибор может регулировать угол вращения по горизонтали, а также изменять угол наклона. Вентилятор оснащен 2 скоростями.

Отзывы о товаре Вентилятор настольный Centek CT-5006 25Вт скоростей:2 бежевый/белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Вентиляторы настольные
Тип установки
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
35
Количество скоростей
2
Диаметр лопастей, см
30
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
нет
Таймер
нет
Управление
механическое
Развернуть
Ширина, см
27.5
Высота, см
28
Страна производитель
Россия
Описание
Настольный вентилятор Centek CT-5006 устанавливается на стол, позволяет освежить воздух в рабочей зоне. Компактный прибор может регулировать угол вращения по горизонтали, а также изменять угол наклона. Вентилятор оснащен 2 скоростями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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